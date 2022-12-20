وزيرة التضامن: السيسى يقدر دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقدر دور المجتمع المدنى فى التنمية، كما أنه فتح الباب واسعًا أمام عمل الجمعيات الأهلية، لافتةً إلى أن هذه الجمعيات هى الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعى.





جاء ذلك خلال الحفل السنوى لمؤسسة راعى مصر للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وعدد من المسؤولين والفنانين والشخصيات العامة.

ووجهت وزير التضامن الشكر لمؤسسة راعى مصر على دورها فى تنمية الصعيد والقرى الفقيرة، مشيرة إلى أن هناك شراكة بين الوزارة ومؤسسة راعى مصر، مشيدة بالدور الذى يقوم به التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى فى خدمة المواطنين.

وأشارت إلى أن المجتمع المدنى يساهم بقوة فى تحسين الصحة العامة للمواطنين عبر تنظيم القوافل الطبية، كما أن لديه حس وطنى وتنموى، مضيفة أن "هناك العديد من الموضوعات الكثيرة التى يجب أن نعمل عليها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية مثل الزواج المبكر والزيادة السكانية وغيرها من التحديات".

وتابعت القباج: "لدينا حوالى 34 ألف جمعية مسجلة، وأصبحت لدينا منظومة إلكترونية، لتنظيم عمل المؤسسات الأهلية".

وأشادت الوزيرة بالدور المجتمعى للبنوك المصرية خلال الأزمات التى تواجه المجتمع، مشيرةً إلى أن البنوك ليست مؤسسات مالية فقط وإنما لديها مسؤولية مجتمعية.

من جانبها، قالت أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الدكتورة نهى طلعت، إن مؤسسة راعى مصر أحد الآباء المؤسسين لتجربة التحالف الوطنى للعمل الأهلى، مشيرة إلى وجود تعاون كبير بين مؤسسات المجتمع المدنى لخدمة المواطنين.

وأوضحت أن مؤسسة راعى مصر لها نشاط تنموى كبير بخلاف القوافل الطبية التى تقدمها المؤسسة، قائلة: "تعمل كفريق واحد داخل التحالف الوطنى، وهناك نمط من التفاهم والتنسيق والتكامل بين أعضاء التحالف لخدمة المواطنين الأولى بالرعاية".

من جهته، قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعى مصر المستشار أمير رمزى إننا لدينا مجموعة كبيرة من المتطوعين تعمل بروح الفريق الواحد لرسم السعادة على وجوه البسطاء، معربا عن فخره بكون المؤسسة ضمن الآباء المؤسسين للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، موجها الشكر لكافة المؤسسات التى تتعاون مع المؤسسة.

وأضاف: "نحن نخدم الفئات التى تعانى من الفقر لرفع مستواهم المعيشى، وجميعنا فى مركب واحد، ويجب أن نتعاون لدعم البسطاء وخدمتهم".

وعلى هامش الاحتفالية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة راعى مصر والبنك التجارى الدولى.