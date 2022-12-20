حصاد العدالة 2022.. قضاة العام تاريخ التميز وتقدير من الدولة

جدة - نرمين السيد - تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاة وصون مكانتهم، والتعامل مع السلطة القضائية والحفاظ على استقلالها وأداء رسالتها السامية نحو تحقيق العدالة الناجزة، أصبح تقليدا يقابله رجال القضاء ببذل المزيد من الجهد لبناء الوطن والجمهورية الجديدة على أسس العدالة.

عبد المجيد محمود.. اسم يخلد انتصار العدل على "الإرهاب"

جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شهر نوفمبر الماضى، بإطلاق اسم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق وأحد كبار شيوخ القضاء المصرى، على أحد المحاور المرورية الرئيسية الجارى تنفيذها بالقاهرة، ليؤكد حرص القيادة السياسية على إظهار التقدير اللازم لرموز مصر فى مختلف المجالات، وإيمانهم بدور القضاة الذين يؤدون رسالة سامية نحو تحقيق العدالة.

وبهذا التكريم ينضم المستشار عبد المجيد محمود، إلى شيوخ القضاة الذين أُطلقت أسماؤهم على ميادين وجسور رئيسية، وفى مقدمهم رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق المستشار عدلى منصور، وكذا وزير العدل الأسبق المستشار الراحل ممدوح مرعى والنائب العام الراحل المستشار هشام بركات، عرفانًا لعطائهم فى خدمة العدالة والوطن.

واكتسب تكريم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أهمية خاصة بوصفه النائب العام الأسبق وما حاق به من استهداف شرس من قبل جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها، بُعيد أيام قليلة من اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وتوالى محاولات التشويه ونسج الروايات الكاذبة والاغتيال المعنوى التى كانت تقودها الجماعة الإرهابية ضده - فى ذلك الوقت - انتقامًا منه كونه كان المحقق الأكثر خبرة ودراية بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة وتعقيداتها طيلة أكثر من 40 عامًا.

كما جاء استهداف جماعة الإخوان الإرهابية خلال عام 2012 لشخص المستشار عبد المجيد محمود ومن ثم عزله من منصبه بالمخالفة للدستور والقانون، ليتقاطع مع مخططهم للهيمنة على القضاء وتطويع القضاة خدمة لأغراض الجماعة، والعمل على وضع الأشخاص الموالين لهم فى المواقع والمناصب القضائية المهمة، وهو المخطط الذى تصدى له المستشار عبد المجيد محمود بإصراره على المواجهة القانونية داخل المحاكم، إلى جانب الرفض العارم لقضاة مصر والانتفاضة الشرسة التى قادها نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند فى ذلك الوقت، دفاعًا عن استقلال القضاء ورفضًا لمحاولات التدخل فى شئونه من قبل جماعة الإخوان الإرهابية والرئيس الأسبق محمد مرسى.

ويعد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أحد أبرز رجال القضاء ممن شغلوا منصب نائب عموم مصر، ومشهود له فى الوسط القضائى بالكفاءة العالية وحُسن التصرف وإعلاء قيمة العدالة فوق كل اعتبار، خاصة خلال فترة عمله نائبًا عامًا اعتبارًا من عام 2006 وحتى نوفمبر 2012.

وأصدر الرئيس الأسبق محمد مرسى فى 22 نوفمبر 2012 قرارًا فى صورة "إعلان دستورى" بعزل المستشار عبد المجيد محمود بشكل خاص بغية التخلص منه، وذلك بناء على تعليمات من قيادة جماعة الإخوان الإرهابية، بعد أن سبقتها بشهر واحد فقط محاولة فاشلة لإقصائه من المنصب عن طريق تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان رغما عن إرادته.



وأمضى المستشار عبد المجيد محمود معظم تاريخه القضائى فى العمل بالنيابة العامة وتدرج فى مناصبها المختلفة، حيث عمل بكافة المواقع ذات الأهمية القصوى بالنيابة، كمحام عام فى عدد من النيابات، وفى مقدمتها نيابة استئناف القاهرة ونيابة أمن الدولة العليا لفترة طويلة تولى خلالها التحقيق والمرافعة أمام المحاكم فى العديد من القضايا الكبرى التى شهدتها مصر، وعلى رأسها قضايا الإرهاب والعنف التى شهدتها مصر خلال حقبتى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى، ثم العمل بإدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، ثم نائبا عاما مساعدا.



ومن أبرز القضايا التى تولى التحقيق والمرافعة فيها المستشار عبد المجيد محمود، قضية الجهاد الكبرى عام 1981 التى ضمت 302 متهم ممن شاركوا فى اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وما تلاها من تحقيقات وقضايا تتعلق بأحداث اقتحام مديريتى أمن أسيوط والمنيا بصعيد مصر، وقضية تنظيم ثورة مصر الذى كان يضطلع أعضاؤه باغتيال الإسرائيليين المتواجدين على أرض مصر، وتزعمه محمود نور الدين، وقضية تنظيم الناجون من النار التى شارك المتهمون فيها فى محاولة اغتيال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق ووزيرى الداخلية السابقين النبوى إسماعيل وحسن أبو باشا، وقضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق، وكذلك العديد من قضايا التخابر التى كانت تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، إلى جانب العديد من قضايا الإرهاب والعنف والتطرف، وقضايا الرشوة والإتجار بالآثار وغيرها.



ونال المستشار عبد المجيد محمود درجة الدكتوراه فى موضوع (المواجهة الجنائية للفساد فى ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصرى) من كلية الحقوق بجامعة عين شمس بدرجة (جيد جدا مع مرتبة الشرف).



وحصل المستشار عبد المجيد محمود على حكم قضائى من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، أيدته لاحقا محكمة النقض بتاريخ 2 يوليو 2013 ليصبح باتا ونهائيا، بعودته إلى منصبه نائبا لعموم مصر وبطلان قرار محمد مرسى بعزله من منصبه، باعتبار أن القرار جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون الذى يمنع عزل النائب العام من منصبه، وأن هذا القرار بالعزل جاء ليمثل عدوانا على السلطة القضائية وتدخلا سافرا فى شئون العدالة.



وفى موازاة المعركة القانونية التى خاضها المستشار عبد المجيد محمود دفاعا عن استقلال منصب النائب العام، انتفض قضاة مصر فى جمعيات عمومية متتالية لرفض قرار عزله من منصبه، واحتشد قرابة 10 آلاف قاض وعضو نيابة عامة، فى جمعية عمومية غير مسبوقة دعا إليها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة فى ذلك الوقت لإعلان رفضهم لقرار العزل الذى يخالف الدستور والقانون.



وآثر المستشار عبد المجيد محمود ترك منصبه كنائب عام والعودة إلى منصة القضاء فى 9 يوليو 2013، وذلك بعد أيام قليلة من عودته إلى منصبه نفاذا للأحكام القضائية التى صدرت لصالحه ببطلان عزله، حتى لا يتذرع أحد من المتهمين فى قضايا العنف والإرهاب المتعددة التى أعقبت ثورة 30 يونيو 2013 - وفى مقدمتهم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية - بأن هناك سابقة خصومة بينهم وبين النائب العام تحول دون مباشرة تلك القضايا، حيث عمل مشرفا على المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة.



وأُعير المستشار عبد المجيد محمود لاحقا، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للعمل مستشارا بمحكمة النقض بإمارة أبو ظبى، والتى تعد أعلى مؤسسة قضائية بعاصمة البلاد.

محمد شيرين فهمى.. قاض لا ينقض له حكم:

استحق المستشار محمد شيرين فهمى، أن ينضم إلى قائمة العظام من قضاة مصر بما سجل من تاريخ حافل فى العمل فى منظومة العدالة، حتى اكتمال عطائه هذا العام، كأحد أبرز القضاة الذين دفعت بهم الأقدار نحو نظر قضايا الإرهاب، وعشرات من القضايا الأخرى محل اهتمام الرأى العام المحلى والعربى والدولى، والتى نظرها على منصة القضاء أو كمحقق خلال عمله بالنيابة العامة.



وكانت الجلسة الأخيرة التى رأسها فى آخر أيام عمله، برهانًا على العدالة الناجزة وحفظ حقوق المتهمين الكاملة فى التقاضى وسعة الصدر فى سماع طلبات الدفاع ومناقشة الشهود، وصولًا إلى الحكم القضائى العادل، ليشتهر فى الأوساط القضائية والإعلامية بأنه "القاضى الذى لا ينقض له حكم أمام محكمة النقض".



والمستشار محمد شيرين فهمى أول من أصدر حكمًا بمعاقبة المتهم فى حال تجاوزه فى حق المحكمة العلنية بالحبس، وذلك عندما قضى بحبس المدان حازم صلاح أبو اسماعيل سنة بموجب المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية لإدانته بإهانته منصة القضاء، وانتهج القضاة بعد ذلك نهجه، وبدأ المستشار شيرين فهمى عمله فى النيابة العامة ثم تدرج فى مناصبها حتى عين رئيسا لنيابة التهرب الضريبى ثم رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، ثم رئيس نيابات مجمع محاكم مصر الجديدة وبعدها منصب رئيس نيابة الأموال العامة العليا، ثم المحامى العام بنيابات الإسماعيلية بشمال وشرق القاهرة، بالإضافة إلى تدرجه فى العمل بمحاكم الجنايات منذ عام 1995 حتى ترأس محكمة جنايات القاهرة.



وحقق المستشار شيرين فهمى، فى عدد من القضايا المهمة منذ أن كان ممثلاً للنيابة العامة من أهمها قضية "الرشوة الكبرى" 1986 التى كان متهمًا فيها 27 وكيلًا بوزارة الصناعة واتصفت هذه القضية بقضية "ضرب الفساد فى مراكز القيادة"، وأيضًا التحقيق فى أكبر قضية توظيف أموال فى الثمانينيات وأوائل التسعينيات المتهم فيها "أحمد توفيق الريان"، وقضية "صفقة الذرة الصفراء" التى تم التحقيق فيها مع الريان وبنك التنمية والائتمان عام 86 وهى الصفقة التى أدت إلى وجود أزمة فى المحصول الرئيسى للبلاد.

كما تولى المستشار شيرين فهمى التحقيق فى عدد من القضايا المهمة من أهمها قضية "حركة قضاة من أجل مصر" التى تزعمها القاضى المفصول وليد شرابى، والذى قام فيها بإحالة 40 قاضيًا إلى مجلس التأديب والصلاحية.



كما كان قاضى التحقيق فى واقعة "التنصت على مكتب النائب العام" المتهم فيها طلعت عبد الله النائب العام المعين من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، وهى التى تم فيها إحالة طلعت عبد الله إلى الصلاحية والخروج من القضاء.



ولدى المستشار محمد شيرين فهمى، سمات خاصة على منصة القضاء باتت نموذجًا لعشرات القضاة فى مناقشة الشهود وضبط الجلسات والحزم لضمان تحقيق العدالة؛ بمعزل عما يثار من قبل الرأى العام فى القضايا المنظورة، ومنها مناقشته للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى قضية اقتحام السجون والحدود الشرقية وهى الوقائع التى حدثت فى غضون الأيام الأولى لأحداث 25 يناير 2011.



ومن القضايا التى نظرها المستشار محمد شيرين فهمى - خلال مسيرته - قضية الداعية السلفى حازم صلاح أبو إسماعيل الذى تقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية وجرى استبعاده بعدما تبين ارتكابه جريمة التزوير فى أوراق ومحررات رسمية تقر بعدم تجنّس أى من والدية بأى جنسية، والتى قُضى فيها بمعاقبته بالسجن 7 سنوات، وقضية تعذيب معاون مباحث أثناء اعتصام رابعة العدوية، والتى تم إصدار فيها أحكام بالسجن المشدد بحق عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية وفى مقدمهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى بالإضافة إلى آخرين، وقضية مذبحة رفح الثانية التى قتل فيها جنود الأمن المركزى غدرا، وتم إصدار فيها حكم بالإعدام شنقًا بحق الإرهابى عادل حبارة.

وسام الجمهورية من الطبقة الأولى يتوج مسيرة 4 رؤساء هيئات قضائية:

منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذا العام وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرؤساء 4 من الجهات والهيئات القضائية تتويجًا لمسيرة عطائهم باكتمالها، وهم المستشار عبد الله عمر شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.



وسبق أن شهد عام 2022، توجيه الرئيس السيسى بمنح وسام لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لأسم من توفى منهم تقديرًا لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى "وسام القضاء المصرى"، وكذلك منح شهادات تقدير موقعة من رئيس الجمهورية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائى.