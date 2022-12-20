سفير بيلاروسيا: نرتبط بعلاقات شراكة استراتيجية حقيقية مع مصر

جدة - نرمين السيد - وتابع: "احتفلنا هذا العام بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة ومينسك، بالرغم من قصر الفترة نسبيا إلا أنها كانت كافية لجعل العلاقات قوية، وتمكنا من إرساء أساس متين لدعم التعاون الثنائى".

وأضاف السفير البيلاروسى، أن هناك توافقا فى مواقف كلا البلدين فى العديد من قضايا الأجندة الإقليمية والعالمية، متابعا: "نعمل على تعزيز التعاون فى مجالات الصناعة والأمن الغذائى والتجارة والطب والتعليم والتقنيات العالية"، مؤكدا أنه بالرغم من البعد الجغرافى إلا أن هناك تقاربا فى القيم الروحية والمواقف الثقافية التقليدية مما أسهم فى استقرار ومتانة العلاقات بالرغم من الاضطرابات العالمية.

وعن الزيارات، قال تيرتنتييف، إنه من المتوقع أن تستضيف القاهرة فى النصف الأول من العام الجديد الاجتماع السابع للجنة التجارة "المصرية - البيلاروسية" المشتركة برئاسة أليكسى بوجدانوف وزير مكافحة الاحتكار والتجارة البيلاروسى لبحث القضايا الهامة المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ إجراءات فورية حتى لا تؤثر أى ظروف سلبا على مستقبل التعاون الثنائى.

وأوضح أن بلاده تخطط لمناقشة سبل توسيع التعاون الاقتصادى، وزيادة حجم التبادل التجارى والتعاون فى مجالات الصناعة والزراعة والتعليم العالى والسياحة والأدوية واللوجستيات والمصارف والعمل على إزالة المعوقات فى التجارة.

وأضاف أن عام 2023 سيشهد عقد الاجتماع الثالث لمجموعة العمل "المصرية – البيلاروسية" حول التعاون فى مجال الصناعة بالقاهرة، لبحث خطط التعاون الصناعى بالتفصيل وبدء مشروعات جديدة مفيدة للطرفين، مؤكدا على الاهتمام بمواصلة الحوار السياسى بين البلدين بعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين وزارتى الخارجية فى مصر وبيلاروسيا فى العام الجديد.

وأكد أن بلاده تخطط لإقامة الجناح الوطنى لدولة بيلاروسيا فى معرض "فوود- إفريقيا"، الذى يقام بالقاهرة فى عام 2023 فى ضوء التجربة الإيجابية للمشاركة التجارية للشركات البيلاروسية هذا العام.

وعلاوة على ذلك، سيزور وفد الأكاديمية الوطنية للعلوم فى بيلاروسيا، المركز القومى للبحوث فى مصر أوائل العام المقبل من أجل بحث توسيع التعاون العلمى فى مجالات مثل: الزراعة وعلوم التربة وتربية الحيوانات والنباتات الطبية والعطرية وعلم الوراثة والغذاء، الفيزياء والكيمياء العضوية.

وعن مجالات التعاون، قال إن الجانبين "المصرى - والبيلاروسى" نجحا فى تنفيذ مشروعات مشتركة لإنتاج الجرارات والشاحنات والرافعات، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تسهم بمكونات محلية بنسبة أكثر من 40 فى المائة فى خمسة نماذج من الشاحنات ونأمل فى زيادة المكون المحلى فى الآلات الأخرى.

وأضاف أنه منذ 2020 يتم تنفيذ مشروع الإنتاج المشترك لحافلات تعمل بالغاز وذلك بالتعاون مع وزارة الأعمال العام، وقد تم تقديم النموذج الأولى للحافلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا على اهتمام مينسك بالتوسع فى التعاون مع القاهرة وإقامة مشروعات فى مجالات جديدة، مثل إنتاج الحافلات ذات المحركات الكهربائية، وورش العمل المتنقلة، والصوامع، ومجففات الحبوب، وقطع غيار المعدات المختلفة، كما أن هناك فرصا جيدة للتعاون فى مجال تحديث الشركات المصرية باستخدام التكنولوجيا والخبرة البيلاروسية.

وأفاد السفير البيلاروسى، بأن بلاده تعتبر مصر بوابة للمنتجات البيلاروسية لإفريقيا، وهناك آفاق جيدة لتصدير الآلات التى تم تصنيعها محليا للدول الإفريقية وتعزيز تعاون ثلاثى فى مجالى الاقتصاد والتجارة بين بيلاروسيا والدول الإفريقية بمساعدة مصر، مشيرا إلى أن هناك طلبا دائما لاستيراد من مصر الحمضيات، والخضروات والفواكه الطازجة والمعلبة والمجمدة الأخرى، والأدوية، والنباتات، والملابس، والأقمشة، والصوف، معربا عن أمله فى عودة التجارة الثنائية إلى المعدلات السابقة قبل تفشى وباء "كوفيد-19".

وعن التعاون العلمى، قال تيرتنتييف إن الأكاديمية الوطنية للعلوم فى بيلاروسيا تتعاون حاليا مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مصر لتنفيذ عدد من المشروعات العلمية المختارة التى تم الاتفاق عليها خلال الندوة المصرية البيلاروسية المشتركة الرابعة من بينها إنشاء حاسوب عملاق شخصى عنقودى لإجراء عمليات حسابية علمية معقدة، وتطوير مجمع برمجيات "مساعد اختصاصى أمراض الأنسجة"، وتطوير طلاءات انتقائية لتقليل الحمل الحرارى على الخلايا والوحدات الشمسية.

كما أن هناك تعاونا مثمرا بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مع وزارة التعليم البيلاروسية لتوفير المنح الدراسية فى الجامعات الوطنية فى كلا البلدين، فضلا عن التعاون الجيد فى مجال الرعاية الصحية حيث سيتم افتتاح عيادة العظام البيلاروسية المصرية "القاهرة- مينسك" فى مدينة السادس من أكتوبر، التى سيعمل فيها الأطباء المصريون والبيلاروس.

وعن السياحة، قال تيرتنتييف، إن أكثر من 230 ألف سائح بيلاروسى قضوا إجازاتهم فى المنتجعات السياحية فى مصر عام 2021، معربا عن أمله فى زيادة أعدادهم فى المستقبل خصوصا فى محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر، معربا عن ثقته بأن إطلاق مسار العائلة المقدسة فى مصر سوف يحظى باهتمام كبير من جانب السائحين والحجاج البيلاوس.

وعن مؤتمر المناخ، أشاد السفير البيلاروسى بالتنظيم العالى الناجح لمصر لمؤتمر تغير المناخ "كوب-27"، الذى شهد عقد فعاليات كثيرة لمناقشة القضايا الحيوية، ويعد المؤتمر منصة هامة لنقل مواقف الدول فى القضايا الهامة التى تتعلق بتحسين البيئة، وجودة الحياة وتحسين الأحوال المعيشية للناس وإدخال التكنولوجيات المتقدمة فى كافة مناحى الحياة.

وأكد أن المؤتمر اتخذ قرارا هاما بإقامة صندوق دولى لتعويض الخسائر والأضرار لصالح الدول النامية الأكثر عرضة لتغير المناخ من أجل استعادة الاقتصاد بعد التدمير الذى لحق نتيجة للاحتباس الحرارى، معقبا:

"نرحب وندعم بالكامل هذا القرار الذى يعد هاما للدول النامية"، مشيرا إلى أن بلاده تنفذ التزاماتها فى إطار اتفاق باريس بالرغم من العقوبات ووقف المساعدات لها، وانضمت بيلاروسيا إلى البيان المشترك للمنظمة العالمية للأرصاد حول أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة تحديات تغير المناخ.