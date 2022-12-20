غانم صقر: المشاركة الكبيرة بأسبوع الكويت تعكس الروح الطيبة مع مصر

جدة - نرمين السيد - أكد غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن إقامة الدورة الثالثة عشر للأسبوع الكويتى فى مصر، تسهم فى توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.





وشدد على أن المشاركة الكبيرة الكويتية والمصرية تعكس الروح الطيبة بين الشعبين وتعمل على تطوير العلاقات الثنائية الأخوية، إضافة إلى تعريف الجمهور المصرى بالخدمات والمشروعات التى تقدمها الجهات الكويتية والمصرية بمختلف المجالات. وشهدت القاهرة، مساء أمس الاثنين، انطلاق فعاليات الأسبوع الذى يقام برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ويستمر حتى 21 ديسمبر الجارى، بمشاركة أكثر من 50 جهة كويتية ومصرية فى قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، فى أكبر تجمع كويتى - مصرى يسهم فى تدعيم أواصر الترابط بين الكويت ومصر. شارك فى الافتتاح وزراء الصناعة والتموين والمالية والطيران المدنى،إضافة إلى السفير غانم صقر الغانم ولفيف من الشخصيات العامة ونخبة من الإعلاميين.

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