السيسى يتوجه إلى الأردن للمشاركة فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

جدة - نرمين السيد - يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الأردن للمشاركة فى الدورة الثانية من مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، بمشاركة عدد من دول الجوار والدول الصديقة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس السيسى، تأتى فى إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمى، والحرص على ضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى البناء على النتائج التى أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التى انعقدت فى أغسطس 2021، وذلك من خلال مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف حل المشاكل بالمنطقة، فضلا عن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادى بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الزيارة تشهد عددا من اللقاءات الثنائية للرئيس السيسى، مع الزعماء المشاركين بالمؤتمر، بما فيها مع شقيقه العاهل الأردنى للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، وذلك فى إطار الروابط الوثيقة والأخوية التى تجمع بين مصر والأردن، وحرص البلدين الشقيقين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيشارك الرئيس، أيضا فى قمة ثلاثية مع كل من الملك الأردنى ورئيس الوزراء العراقى، والتى تهدف إلى دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء.