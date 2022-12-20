الأعلى للشؤون الإسلامية يقيم 12 معرضا فى 2022 بمبيعات 1.4 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أقام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال الفترة من أول يناير وحتى ديسمبر من العام الجارى 12 معرضا للكتاب (من خلال المشاركة بأجنحة فى المعارض المقامة خلال العام)، فى إطار الدور التثقيفى والدعوى الذى يقوم به المجلس لنشر الفكر الوسطى المستنير ومواجهة الفكر المتطرف، وقد بلغ إجمالى مبيعات المجلس من إصداراته خلال العام 2022 مليونا وثلاثمائة وستة وتسعين ألف جنيه.





وتوزعت المعارض التى أقامها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من خلال إقامة أجنحة خاصة به على هامش المشاركة فى المعارض على النحو التالى: معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ53 يناير، فبراير 2022، ومعرض المؤتمر العام الثانى والثلاثين يناير 2022، ومعرض كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر (الترم الثانى) يناير 2022، ومعرض فيصل الرمضانى أبريل 2022، ومعرض إصدارات الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة أغسطس 2022، ومعرض المؤتمر العام الثالث والثلاثين سبتمبر 2022. كما شارك المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأجنحة فى عدة معارض أبرزها معرض رابطة خريجى جامعة الأزهر نوفمبر 2022، ومعرض المكتبة المركزية بجامعة الأزهر نوفمبر 2022، ومعرض جامعة المنصورة نوفمبر 2022، ومعرض كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر نوفمبر 2022، ومعرض كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة ديسمبر 2022.

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