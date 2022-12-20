قمة المناخ وإعادة تأهيل البحيرات.. أبرز إنجازات البيئة فى 2022

جدة - نرمين السيد - ولكن النجاح الذى حققته الوزارة خلال عام 2022 كان مميزا ومختلفا، نظرا لنجاحها فى قيادة ملف مهم أصبح محل اهتمام العالم، وهو ملف التغيرات المناخية، وتحديدا رئاسة مصر لمؤتمر المناخ "cop 27" بشرم الشيخ، وما تحقق خلاله من إنجازات، ليعد حدثا مشهودا وشهادة مضيئه على قدرة مصر على تنظيم أحد أكبر المؤتمرات الدولية فى تاريخ الأمم المتحدة، والذى نجح بقيادة مصرية فى إطلاق مرحلة جديدة من مسار العدالة المناخية لكل دول العالم.

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط - فى تقرير لها اليوم الثلاثاء - أهم ما حصدته وزارة البيئة فى العديد من الملفات البيئية وفى مقدمتها ملف التغيرات المناخية ومؤتمر المناخ "cop 27" وملف التنوع البيولوجى ورئاستها للمشاورات بمؤتمر التنوع البيولوجى بمونتريال وكذا ملفات المخلفات والتفتيش البيئى على المنشآت الصناعية والمحميات الطبيعية والتوعية البيئية وممواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2022.

إنجازات مؤتمر المناخ "cop 27":

جهود شاقة للرئاسة المصرية خلال مؤتمر المناخ توجت بالتوصل إلى هدف طال انتظاره سنوات طويلة، وهو إنشاء صندوق الأضرار والخسائر؛ لتعويض الدول الفقيرة خصوصا الإفريقية عن الخسائر التى تسببت فيها الصدمات والكوارث البيئية، حيث شهد مؤتمر COP27 أداء جماعيا وطنيا جديرا بتحديات تنظيم المؤتمر فى فترة زمنية قياسية وبمستوى تنظيمى ولوجيستى نموذجى أتاح للمفاوضين مناخ موات للتواصل والتوصل إلى نتائج فاقت التوقعات بكل المقاييس، وجهود الرئاسة المصرية للمؤتمر لم تكن وليدة المؤتمر، وإنما زرعت بذورها بريادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للعمل المناخى منذ سنوات وعزمه الذى لايلين على مواجهة الصعاب والتحديات، فالإنجازات والمخرجات للمؤتمر كثيرة وسوف ترتبط باسم مصر على الدوام ومنها تمكن المؤتمر وبجهود الرئاسة المصرية التوصل إلى هدف طال انتظاره سنوات طويلة، وهو إنشاء صندوق الأضرار والخسائر؛ لتعويض الدول الفقيرة خاصة الإفريقية عن الخسائر التى تسببت فيها الصدمات والكوارث البيئية وإنبعاثات الغازات التى لم تكن طرفا فيها، وإنشاء الصندوق ليس هو الإنجاز الوحيد للمؤتمر، إذ تمكن المؤتمر بجهد مصرى وبتعاون دولى مثمر من تحقيق توافق دولى على تقوية نبرة الالتزامات المالية والتكنولوجية السابق التعهد بها، وإبراز أولوية مصالح الدول النامية، خاصة الدول الإفريقية، والأهم هو إطلاق المؤتمر لشرارة نهج تعاونى تفتقده أكثر تآلفا بين الدول المتقدمة والدول النامية؛ مما عكس إدراكا دوليا بأن تغير المناخ لن يميز بين الدول وأن الطبيعة الغاضبة تنذر وتهدد بكوارث لكل دول العالم دون تفرقه.

ونال تنظيم مصر لمؤتمر المناخ إشادة من جميع الأطياف من القاصى إلى الدانى فى العالم بمشاركة 120 رئيس دولة وحكومة و50 ألف مشارك، بزيادة عن نظيره السابق COP26 حوالى 14 ألف مشارك، وتعبئة الالتزامات التمويلية الرئيسية ومنها 150 مليون دولار لتفعيل مبادرة إفريقيا للتكيف، التى طرحتها مصر فى المؤتمر، و25 مليار دولار من الولايات المتحدة و1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا لدعم مشروعات الحلول من الطبيعة.

التحديات التى واجهت الدولة المصرية فى استضافة المؤتمر نيابة عن القارة تمثلت فى عامل التوقيت، حيث تم التحضير لهذا المؤتمر حوالى 11 شهرا فقط فى حين حظيت الدولتان المستضيفتان لمؤتمرى المناخ السابق واللاحق COP26 وCOP28 بفرصة عامين كاملين للإعداد للمؤتمر، فضلا عن اهتمام القيادة السياسية من خلال قرار رئيس الجمهورية بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة.

وحققت مصر عددا من المكاسب على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى من استضافة المؤتمر، فعلى المستوى الدولى أثبتت الدولة المصرية قدرتها على تنظيم حدث دولى بهذا الحجم عكس التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وتسليط الضوء من الإعلام الدولى على جهود مصر، وخاصة فى التعامل مع ملف تغير المناخ على المستوى الدولى وكذلك الوطنى وأيضا القدرة التنظيمية والجدية فى تنفيذ التزاماتها، وعلى المستوى الإفريقى أبرز المؤتمر دور مصر الريادى لقارة إفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الإفريقية للتكيف التى أطلقها رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح فى الحصول على دعم مالى تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نموا "صندوق الدول الأقل نموا والجزرية، الصندوق الخاص لتغير المناخ" وعلى المستوى التفاوضى لأول مرة يتم ادراج بند الخسائر والأضرار فى أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وتم الانتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون وكذلك برنامج عمل التخفيف والمضى قدما فى كل من التكيف والتمويل لمناقشتها فى المؤتمر القادم الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى المستوى الوطنى، حققت مصر عددا من المكاسب، حيث نجحت فى حشد التمويل لبرنامج نوفى "ربط الطاقة والغذاء والمياه" تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ حوالى 10 مليارات دولار لبرنامج نوفى ونوفى + فى مجالات الطاقة والزراعة والمياه، متضمنا مشروعات لقطاع النقل والتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوقيع الاتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار، تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء؛ مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة، وفتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطنى مع شركاء التنمية والقطاع الخاص فى مشروعات تغير المناخ وبالأخص فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، مما سلط الضوء على مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعى للكربون وهى نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل فى ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون، ورفع الوعى الجماهيرى لموضوعات تغير المناخ وخاصة فئة الشباب، وإطلاق الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق أول سوق مصرى وإفريقى طوعى لإصدار وتداول شهادات الكربون.

كما ساهم المؤتمر فى تقديم صورة مشرفة للاهتمام بالشباب والمرأة وأصحاب الهمم والحرص على تمثيل مؤسسات المجتمع المدنى لأول مرة فى كلا المنطقتين الزرقاء والخضراء، بمشاركة 38 منظمة مدنية مصرية فى المنطقة الزرقاء، وسوف تواصل الرئاسة المصرية جهودها إلى حين تسليم دولة الإمارات رئاسة مؤتمر COP28 فى نوفمبر العام القادم للتوصل إلى توافق على مصادر وحجم وآلية تمويل هذا الصندوق، والذى يعد إنشاؤه بحق نجاحا لشعار التنفيذ الذى رفعته مصر هدفا للمؤتمر.

وفيما يخص الجانب الفنى، حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على تخصيص أيام موضوعية تناقش موضوعات بعينها وإطلاق المبادرات الرئاسية الفنية للمؤتمر؛ للمساهمة فى تسريع وتيرة التنفيذ تحت شعار "معا للتنفيذ"، وضمت الأيام مجالات "الزراعة - المياه - المخلفات - النقل – التنوع البيولوجى – الطاقة – المدن المستدامة"، وتخصيص أيام للفئات الأكثر تأثرا وتأثيرا بتغير المناخ، وهم الشباب والمرأة والمجتمع المدنى، وأيام لآليات التنفيذ وهى الحلول والتمويل والعلم، وقد شهد المؤتمر طرح موضوعات لأول مرة بقوة بتخصيص يوم للمياه لأول مرة فى أجندة المؤتمر، فضلا عن يوم للتنوع البيولوجى للربط بين مؤتمر المناخ ومؤتمر التنوع البيولوجى، وكذلك لأول مرة يوم للحلول.

وشهد المؤتمر إطلاق مجموعة من المبادرات، ومنها دليل شرم الشيخ للتمويل العادل بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والمنظمات الدولية ومجموعة البنك الدولى، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة، ومبادرة "حياه كريمة" من أجل الصمود فى إفريقيا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومبادرة بشأن تغير المناخ والتغذية I-CAN بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى منظمة الصحة العالمية ، ومبادرة للاستجابات المناخية لاستدامة السلام "CRSP " ومبادرة انتقال الطاقة العادلة والميسورة التكلفة فى إفريقيا AJAETI - ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخى "ENACT" ومبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية فى أفريقيا والدول النامية ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخى "ENACT" ومبادرة المرونة الحضرية المستدامة للأجيال القادمة ومبادرة المخلفات العالمية بحلول عام 2050 والنقل منخفض الكربون من أجل الاستدامة الحضرية LoTUS بالتعاون مع وزارة النقل.

مؤتمر التنوع البيولوجى

ومن cop 27 للمناخ إلى cop 15 للتنوع البيولوجى، شاركت مصر فى الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى" cop 15"والذى عقد فى مدينة "مونتريال" بكندا ديسمبر الجارى برئاسة الصين، حيث نبعت أهمية هذه الدورة من مؤتمر التنوع البيولوجى فى تعلق آمال العالم عليها للخروج بإطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجى لما بعد 2020 لتقديمه للعالم وللأجيال القادمة، والذى نجحت مصر خلال رئاستها للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجى COP14 فى رسم وإعلان مسودة هذا الإطار فى ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا على العالم، وجعلت حشد الجهود يواجه تحديا حقيقيا بجانب الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطبيعة واستعادتها، بتحديد إطار عمل لإحداث التغيير التحويلى اللازم لضمان وقف فقدان التنوع البيولوجى وعكس مساره بحلول عام 2030، مدعما بالتعهدات رفيعة المستوى التى وقعها رؤساء الدول، بالإضافة إلى تعبئة الموارد والتمويل لتنفيذ أهداف التنوع البيولوجى، ودعم الفئات أصحاب المصلحة، مثل المرأة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية؛ نظرا لدورها المهم فى الحفظ والإدارة للموارد الطبيعية، والاتفاق على الهدف العالمى 30x30 بهدف وقف الخسارة المتسارعة للأنواع وحماية النظم البيئية الحيوية والربط بين الطبيعة والمناخ والناس، حيث ستساعد خدمات النظام البيئى المستدام للحياة فى حل أزمات بيئية متعددة من خلال إدراك دور الطبيعة فى تلبية الاحتياجات البشرية، وتبنى التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية البيئة؛ للحفاظ على الأماكن الأكثر أهمية لرفاهية الإنسان.

وتم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرئاسة مشاورات الإطار العالمى للتنوع البيولوجى مع نظيرها الكندى، بهدف تسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمى للتنوع البيولوجى.

وشاركت وزيرة البيئة المصرية فى عدد من الفعاليات والأحداث رفيعة المستوى خلال المؤتمر، ومنها الحوار الوزارى لرفع الطموح حول إطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجى لما بعد 2020، واتحاد من أجل عقد من إجراءات الحفاظ على الشعاب المرجانية لتسليط الضوء على أهمية الشعاب المرجانية ضمن مفاوضات إطار عمل ما بعد2020، وأيضا الجلسة الخاصة بالشراكة لتنفيذ مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة للتحول المناخى ENACT التى تم اطلاقها فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.

وسلطت الوزيرة المصرية - خلال مشاركتها بالمؤتمر - الضوء على أهمية المدخل المتكامل للحفاظ على التنوع البيولوجى من خلال ربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث "التنوع البيولوجى وتغير المناخ والتصحر" والذى دعا له الرئيس السيسى فى عام 2018 خلال ترؤس مصر للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجى COP14، وتم لفت انتباه العالم إليه مرة أخرى خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 الشهر الماضى بشرم الشيخ.

وأعلنت وزيرة البيئة نتائج المشاورات التى تمت مع المجموعات الإقليمية المختلفة، والتى تميزت بمستوى عال من التعاون والالتزام لجميع الأطراف والاتفاق على هدف وقف فقدان التنوع البيولوجى، وأن عملية رفع الطموح فى الحفاظ على التنوع البيولوجى ترتبط ارتباطا وثيقا بوجود صندوق عالمى للتنوع البيولوجى لتوفير التمويل، وتأكيد الوفد المصرى على أهمية إنشاء الصندوق الخاص بالتمويل لدعم الدول النامية من القارة الإفريقية والدول الأقل نموا والدول الجذرية لارتباطه باعتماد الإطار العالمى للتنوع البيولوجى.

منظومة المخلفات

شملت منظومة المخلفات على المستوى الوطنى من خلال قانون المخلفات، والذى تم إقراره واعتماده من مجلس النواب ولائحته التنفيذية، توضيح دور وزارة البيئة التخطيطى والتنظيمى والرقابى لعملية إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها الـ 4 من مخلفات البناء والهدم ومخلفات البلدية والمخلفات الخطرة "الالكترونية والطبية" والمخلفات الزراعية، وفيما يخص المخلفات البلدية "القمامة" تم الانتهاء من المخططات لـ 27 محافظة، وعقود التشغيل مع القطاع الخاص سواء لعمليات الجمع والنقل والتدوير، وتم العمل على إقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة 140 قرشا لكل كيلو وات، وبدء ترخيص الشركات العاملة فى منظومة المخلفات، وسيتم إدخال استثمارات لحوالى 8 مناطق فى الجمهورية كمرحلة أولى كل مستثمر تبدأ بمنطقة أبو رواش، أما منظومة البناء والهدم تم الانتهاء من المخطط الخاص بها وعرضها على رئيس الجمهورية وعمل أول نموذج لأول تكنولوجيا للكسارات لتحويل مخلفات البناء والهدم إلى منتجات، وتم العمل كذلك على منظومة المخلفات الزراعية، ومنها منظومة قش الأرز من خلال تدويره وتحويله إلى سماد وأعلاف، مما ساهم فى الحد من السحابة السوداء التى كانت تؤرق الجميع كل عام خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر.

وفيما يخص المخلفات الإلكترونية، هناك 18 مصنعا تم إصدار ترخيص رسمى لها من وزارة البيئة لتدوير المخلفات الإلكترونية، والعمل على منظومة المخلفات الطبية مع وزارة الصحة لاستبدال التكنولوجيات المستخدمة فى تدوير المخلفات الطبية داخل المستشفيات إلى تكنولوجيات أكثر تطورا وعمل منظومة لإشراك القطاع الخاص للتخلص من المخلفات الطبية.

ووقعت وزارة البيئة مع عدد من الوزارات على عقد تنفيذ المرحلة الرابعة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات بتكلفة قدرها مليار جنيه، حيث تضمن العقد الذى تم توقيعه تنفيذ 9 مدافن صحية آمنة، منها مدفنان بمحافظة مطروح بمنطقة العلمين وسيوة ومدفن بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء و3 مدافن بمحافظة البحر الأحمر بمناطق القصير وحلايب وشلاتين ومدفن بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء ومدفنان بمحافظة سوهاج بمدينتى سوهاج وجهينة، كما تضمن العقد إزالة ورفع التراكمات التاريخية للمخلفات بكمية قدرها 2.1 مليون طن بجميع المحافظات.

وقدم البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، دعم 90 مليون جنيه لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة قنا ويشمل معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومصانع تدوير ومعالجة.

حقوق الإنسان

حرصت وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة على تلبية طلبات وشكاوى المواطنين وخدمة المستثمرين، حيث تهدف فى المقام الأول إلى حق الإنسان فى التمتع ببيئة صحية ونظيفة وآمنة، وقد تمكنت الوزارة من الرد على نسبة 98.5% من الشكاوى الواردة لها.

جودة الهواء

تم تنفيذ 116 محطة لرصد نوعية الهواء موزعة على الجمهورية؛ بهدف السيطرة على تلوث الهواء فى كافة أنحاء الجمهورية وليس القاهرة فقط، لافتة إلى أنه تم ربط مصانع الأسمنت فى حلوان والأسمدة والبتروكيمياويات بالشبكة القومية؛ لضمان عدم خروجها عن المعايير البيئية، وإذا حدث زيادة فى حجم الانبعاثات نقوم بخفض الأحمال، وقد ساعدت هذه الوسيلة فى السيطرة على السحابة السوداء؛ لأن قش الأرز ليس فقط المتسبب فى السحابة السوداء ولكن هناك مسببات أخرى.

كما قامت الوزارة بتركيب أول محطة رصد لحظية لرصد مستويات الضوضاء البيئية بمحافظة المنيا، حيث تعد هذه المحطة ثالث محطة يتم تركيبها فى صعيد مصر، فقد تم تركيب محطتين فى الفيوم وبنى سويف، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى باستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبذلك أصبح عدد المحطات بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء 40 محطة موزعة على مستوى الجمهورية.

إعادة تأهيل البحيرات

تقوم وزارة البيئة برصد نوعية المياه والعمل على وقف الصرف الصناعى المباشر على البحيرات المصرية، وقد تم وقف 395 منشأة تصرف صرف مباشر على البحيرات المصرية، وتم تقديم حزم دعم للمصانع من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى سواء منح أودعم فنى أوقرض بقيمة 3%على مدى 10 سنوات.

وتابعت وزارة البيئة تكليفات الرئيس السيسى بتنفيذ مشروعات إعادة التوزان البيئى لبحيرة قارون، من خلال ثلاث مسارات أساسية، وهى مشروعات إعادة التوازن لبحيرة قارون، لإعادة إحيائها مع تطويرها من خلال إقامة مشروع استخراج الأملاح، وحل مشكلة الصرف الصحى على البحيرة، وذلك من خلال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع المشروعات الخاصة ببنك إعادة الإعمار الأوروبى، كذلك حل مشكلة الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم، والذى يرتكز على إنشاء محطة جديدة وقد تم طرحها بالفعل.

المحميات الطبيعية

واصلت وزارة البيئة على مدار عام 2022 جهودها لدعم المجتمع المحلى فى المحميات الطبيعية من خلال إعطاء حق ممارسة النشاط للقبائل الموجودة داخل المحميات الطبيعية؛ لتقديم خدمات تتعلق بالمأكولات وبيع المنتجات اليدوية، حيث أصبح لديهم وظائف وأصبحوا حراس للمحمية كمحمية وادى الجمال، يتمثل 70% من العاملين بها من السكان المحليين ، كما تم إعطاء حق انتفاع 10 سنوات للقطاع الخاص داخل المحميات، وتم البدء بمحمية نبق من خلال وجود قطاع خاص بها يقوم بعمل تطوير لمركز الزوار لخدمة السياح، وكذلك محمية رأس محمد، حيث تم عمل مطعم وكافيتريا، وكل هذه الأنشطة تشترط تشغيل السكان المحليين.

وتم رفع كفاءة المحميات الطبيعية بمدينة "شرم الشيخ" من خلال رفع كفاءة الطرق بها وتطوير مركز الزوار واستثمار للقطاع الخاص بمحميتى رأس محمد ونبق بمشاركة المجتمع المحلى لتلك المحميات.

التفتيش البيئى على المنشآت الصناعية

قامت وزارة البيئة هذا العام بالتفتيش على 500 منشأة، وقدمت الوزارة مهلة لتوفيق الأوضاع بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وقد تم تقليص مدة مراجعة الدراسة البيئية إلى 15 يوما، وبالنسبة لمحطات المحمول حوالى 10 أيام بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما قامت الوزارة بوقف الصرف الصناعى للمنشآت التى تصرف على خليج السويس وتم عمل برنامج مع وزارة البترول بقيمة 7 مليارات جنيه لتوفيق الأوضاع لإنشاء محطات لمعالجة الصرف الناتج عن هذه المنشآت، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بـ 9 منشآت وجار الانتهاء من 3 منشآت أخرى بنهاية العام؛ ليصل العدد إلى 12 منشأة.

وقامت الوزارة بتغيير نظام الموافقات البيئية، وسيكون هناك نظام مختلف للحصول على الرخصة البيئية، حيث سيتم إتاحة الاشتراطات وعلى صاحب المشروع تطبيقها، كما تم وضع مجموعة من الأدلة الإرشادية للمشروعات الصغيرة يجب الالتزام بها لاقامة أى مشروع وإذا لم تنفذ سيكون ذلك مخالفة.

التوعية البيئية

كثفت وزارة البيئة - خلال فترة استعدادها لمؤتمر المناخ - جهود رفع الوعى البيئى بقضية التغيرات المناخية، سواء من خلال الإعلانات التلفزيونية التى تم بثها، أو من خلال الحوار الوطنى الذى أطلقته الوزارة لكافة أطياف المجتمع من مرأة وشباب وأطفال ومجتمع مدنى، كما تم عمل نموذج محاكاة لمؤتمر المناخ لشباب الجامعات قبل المؤتمر، بالاضافة إلى ذلك قامت الوزارة بدمج البعد البيئى وبعد تغير المناخ بالمناهج التعليمية.

ونظمت وزارة البيئة حملة توعية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بشرم الشيخ، والتركيز على رفع وعى الجمهور بآضرار البلاستيك، حيث تم تنفيذ 80 زيارة ميدانية للمحال التجارية؛ لرفع الوعى لدى البائعين والمستهلكين، وتوفير أكشاك متنقلة بأهم الأماكن بمدينة شرم الشيخ، حيث تم توفير حوالى 10 آلاف شنطة؛ لتقوم الأكشاك بتوزيعها، بالإضافة إلى توفير مليون شنطة ورقية.