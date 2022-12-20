توجيه السيسى بحُسن إدارة الأصول لدفع الاقتصاد الوطنى أبرز ما تناولته الصحف

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف المصرية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بجميع مكوناته، بما فى ذلك تأهيل وتدريب القدرات المهنية والفنية، وذلك فى ضوء أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام فى المساهمة فى عملية التنمية الشاملة، وبما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية تستوجب حسن إدارتها واستثمارها كموارد مملوكة للدولة، بما يعظم المردود الناتج عنها لمصلحة الاقتصاد الوطنى، وكثوابت أساسية لصون المال العام.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود مصطفى، وزير قطاع الأعمال العام.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وحسن إدارة الأصول التابعة لها. وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير قطاع الأعمال العام، عرض فى هذا الصدد المخطط الشامل لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والتى تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع، على نحو يؤدى إلى تخطى ما به من معوقات، ويطور منظومة إدارته بشكل محوكم، موضحا أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعى.

كما اطلع الرئيس فى هذا الصدد على جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، لاسيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، فضلا عن تحديث الآلات والمعدات بالمصانع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة فى هذا الإطار.كما تابع الرئيس مستجدات تطوير شركة «النصر» للسيارات، فى إطار جهود استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التى تملكها.

وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية، وكذلك تزويدها بالأدوية والأجهزة اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه، كما وجه بإضافة عيادات تخصصية لخدمات وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية، بما يساعد على تغطية تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالشباب المقبلين على الزواج وكذلك متابعة مرضى الأمراض المزمنة ورعاية كبار السن، علاوة على العمل على تفعيل خدمات الطوارئ على مدار الساعة فى بعض وحدات الرعاية الأساسية، وكذلك دراسة تقديم خدمات منزلية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول «مبادرات الصحة العامة، وتطوير الخدمات الصحية فى وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية».

وقد اطلع الرئيس فى هذا الإطار على آليات تطوير منظومة تقديم الخدمات الصحية فى وحدات الرعاية الأساسية، بما فيها الوحدات فى نطاق مبادرة «حياة كريمة»، بهدف زيادة معدلات التشغيل ورفع كفاءتها الإنشائية ودعم الخدمات المقدمة بها.

كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار الجهود القائمة لتحسين صحة الأسرة المصرية وتعزيز برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، حيث وجه الرئيس بعقد مؤتمر سنوى باشتراك الخبراء ذوى الصلة، بحيث يتم تناول الأوضاع الصحية على مستوى الجمهورية، وموقف الخدمات والمبادرات المتنوعة المقدمة فى هذا الصدد، علاوة على المساهمة فى عملية التوعية الصحية، خاصةً ما يتعلق بتقديم خدمات تنظيم الأسرة، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية القضية السكانية وتأثيرها على صحة الأم والطفل والأسرة من خلال الصحة الإنجابية.

كما وجه الرئيس فى ذات السياق بتنظيم خطط عمل متكاملة تتضمن إطلاق حملة «طرق الأبواب»، بحيث تضمن تقديم خدمات الصحة الإنجابية واستفادة جميع الفئات بالمحافظات والقرى والنجوع، وذلك لتحقيق أكبر نسبة تغطية ممكنة لتلك الخدمات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذى للمشروعات القومية فى القطاع الصحى ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية لانتهاء كل مشروع، حيث وجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لانتهاء تلك المشروعات، والعمل على إزالة أى معوقات تعرقل سرعة الإنجاز، لاسيما مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح «مدينة النيل الطبية المتكاملة».

ووجه الرئيس أيضًا فى هذا الصدد بأهمية العمل على زيادة معدلات الاستثمار فى مجالات الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية لتقديم الخدمات الصحية وتوسيع أوجه الشراكة مع القطاع الخاص بما يؤدى لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية الصحية، خاصةً ما يتعلق بتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية على مستوى الجمهورية، من ضمنها مستشفيات أم المصريين، وهليوبوليس، ومبرة المعادى، والمستشفى القبطى.

كما اطلع الرئيس على مستجدات الموقف التنفيذى للمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من مستشفى جديد بسعة 300 سرير، إلى جانب جهود تطوير إدارة المعامل المركزية بمدينة بدر، كذلك جهود تطوير مرفق الإسعاف العام للتوسع فى الخدمات الإسعافية.