عميد زراعة الأزهر يحذر من أكل الفاكهة فى هذه الحالة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال عميد زراعة الأزهر، خلال مداخلة له ببرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، إن هذا الأمر متداول وهو أحد العمليات التى يتم إجراؤها على المحاصيل بغرض أن تطيل من عمر الثمار، فضلا عن أن تجعل الشكل العام مقبول للمستهلك.

وأكد أن وضع الشمع على الفاكهة مادة لها أساس علمى ولكن إذا زاد التركيز عن حد معين يحدث مشاكل صحية ويحصل تأثير ممرض على الإنسان، مؤكدا أن بعض الباعة الجائلين يستخدمون صبغات أو ملمعات حتى تحلى الثمرة فى عين المستهلك.

وأشار إلى أنه أحيانا يتحول الأمر لخطورة على صحة الإنسان من طلاء الفاكهة بالشمع، وذلك إن زاد الأمر عن حده.

