المتحدث العسكرى ينشر فيديو عن مظاهر الحياة بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وتضمن الفيديو، الذى نشر عبر صفحة المتحدث العسكرى بـ"فيس بوك"، مشاهد من أعمال التطوير فى جميع المجالات بالمحافظة، بداية من إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية، مرورا بالأنفاق، بالإضافة إلى مشاريع الإسكان الاجتماعى.

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