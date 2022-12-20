انطلاق الأسبوع الكويتى الـ 13 في مصر بمشاركة وزراء الصناعة والمالية والتموين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 08:27 صباحاً - انطلق مساء امس الاثنين الأسبوع الكويتي الثالث عشر في مصر، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة أكثر من 50 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، في أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين الكويت ومصر، وفي إكمال ملامح الصورة المشرقة في شتى المجالات.

يأتي انطلاق الأسبوع الكويتي الـ 13 بمصر في ظل علاقات تاريخية متجذرة، ومستمرة في التقدم والازدهار بمختلف المجالات، وقد ساهم النجاح الكبير الذي حققته هذه الفعالية بالسنوات الماضية في تأكيد المفاهيم والأسس التي تضمن جدوي التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

يستهدف الحدث زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية بجميع المجالات المتاحة، من خلال إتاحة الفرص المناسبة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين لمناقشة الأفكار الاستثمارية والمشاريع المشتركة، وفرصة للوصول إلى شريحة كبيرة من الشعب المصري للتعرف على التطورات الكبيرة في الكويت.

بدوره، أكد السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أن الفاعلية تسهم في توطيد العلاقات بين الكويت ومصر، مشددا على أن المشاركة الكبيرة الكويتية والمصرية تعكس الروح الطيبة بين الشعبين المصري والكويتي الشقيقين، وتعمل على تطوير العلاقات الثنائية الأخوية، إضافة الى تعريف الجمهور المصري بالخدمات والمشروعات التي تقدمها الجهات الكويتية والمصرية بمختلف المجالات.

شارك في الافتتاح وزراء الصناعة والتموين والمالية وسفير دولة الكويت فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية غانم صقر الغانم، وينظم الأسبوع الكويتي الـ 13 في القاهرة برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.