التموين: كل المحلات ملزمة بعرض أسعار السلع.. ونطالب بالإبلاغ عن المخالفين

جدة - نرمين السيد - وطالب خلال مداخلة له ببرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، بالإبلاغ عن المحال المخالفة حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده فورا.

وأشار خليل، إلى أنه تم فرض عقوبات مشددة على الممتنعين عن توريد الأرز، ولدينا احتياطى استراتيجى من الأرز يقترب من الـ5 أشهر.