جدة - نرمين السيد - وطالب خلال مداخلة له ببرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، بالإبلاغ عن المحال المخالفة حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده فورا.
وأشار خليل، إلى أنه تم فرض عقوبات مشددة على الممتنعين عن توريد الأرز، ولدينا احتياطى استراتيجى من الأرز يقترب من الـ5 أشهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين: كل المحلات ملزمة بعرض أسعار السلع.. ونطالب بالإبلاغ عن المخالفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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