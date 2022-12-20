جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل، ويكون باردا فى آخره على معظم الأنحاء.





حالة الطقس اليوم وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد. وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب والوجه البحرى قد تمتد ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة. وتنشط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 22 15 العاصمة الإدارية 22 14 6 أكتوبر 23 13 بنها 22 15 دمنهور 21 16 كفر الشيخ 21 16 المنصورة 22 15 دمياط 21 14 بورسعيد 22 16 الإسماعيلية 23 14 السويس 24 14 الزقازيق 22 15 شبين الكوم 22 15 طنطا 21 16 شلاتين 27 20 الإسكندرية 21 16 العلمين الجديدة 21 15 وادى النطرون 22 15 مطروح 20 15 السلوم 20 13 سيوة 21 12 العريش 22 14 رفح 21 15 الطور 23 14 كاترين 18 3 رأس سدر 22 13 نخل 19 4 طابا 23 16 نويبع 24 15 حلايب 25 19 شرم الشيخ 27 17 الغردقة 27 17 مرسى علم 28 17 الفيوم 22 14 بنى سويف 23 13 المنيا 23 11 أسيوط 24 10 سوهاج 26 12 قنا 27 12 الأقصر 28 14 أسوان 29 14 الوادى الجديد 26 10 أبوسمبل 27 13 أبو رماد 27 19 رأس حدربة 26 19

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم التفاصيل ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.