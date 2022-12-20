شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن أهم التقلبات الجوية خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وعلى صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أعلنت الأرصاد عن كل تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة وأماكن سقوط الأمطار، مشيرة إلى انخفاض فى درجات الحرارة بداية من غد الأربعاء، على جميع الأنحاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ويسود طقس دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب والوجه البحرى قد تمتد ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.