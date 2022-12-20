الأرصاد تتوقع سقوط أمطار اليوم على هذه الأماكن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه متوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى.

وأشارت إلى أن ذلك يكون مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية هناك.

وأكدت أنه تبقى فرص تكون الشبورة المائية صباحا قائمة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.