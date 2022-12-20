جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير، عبر حسابه على تويتر، أن ذلك يعتبر سبقا وتفردا مصريا فى عالم التلاوة. وقررت وزارة الأوقاف اختيار مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) بالقاهرة المسجد المثالى لعام 2022م تطويرًا وأنشطة . ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الأوقاف والعاملين بها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بتطوير مساجد مصر بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، وما وجه به من سرعة إنجاز أعمال التطوير بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) ليكون منارة روحية وعلمية ودعوية وثقافية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف: انطلاق أول ختمة مجودة من مسجد الحسين السبت المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.