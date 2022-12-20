الأوقاف تختار الحسين مسجدا مثاليا لعام 2022.. وتوجه الشكر للرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الأوقاف والعاملين بها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بتطوير مساجد مصر بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، وما وجه به من سرعة إنجاز أعمال التطوير بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) ليكون منارة روحية وعلمية ودعوية وثقافية.
وأكد الوزير، أنه بناء على توجيهات الرئيس أولت وزارة الأوقاف مسجد الإمام الحسين منذ افتتاحه عناية فائقة بالبرامج الدعوية والمقارئ القرآنية التى تقام داخل المسجد، وفى مقدمتها مقرأة كبار القراء برواية "حفص"، ومقرأة كبار القراء برواية "ورش"، ومقرأة كبار القراء "المجودة" ، ومقرأة الأئمة القراء، ومجلس الحديث، ومجلس الفقه، والأمسيات الدينية والابتهالية، والأسابيع الدعوية، والدروس المنهجية والدعوية، ومجالس الإقراء، ومجالس الإفتاء، ودروس الواعظات.
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