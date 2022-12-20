امتحانات منتصف العام.. تعليمات مهمة من «التعليم» قبل وبعد وأثناء عقد اللجان

جدة - نرمين السيد - وفي هذا الصدد، حددت الوزارة عدة إجراءات لا بد من الالتزام بها داخل اللجان الامتحانية قبل وأثناء وبعد عقد الامتحان في كل مادة.

وفي السطور التالية يوضح "دوت الخليج" أبرز الضوابط التي وجهت وزارة التربية والتعليم بالالتزام بها.

ضوابط عقد امتحانات منتصف العام 2023:

- ضرورة التزام الملاحظين بمواعيد الحضور للجان الامتحانات.

- يحظر التدخين نهائيًا أثناء انعقاد اللجنة الامتحانية سواء للطلاب أو الملاحظين.

- لا يسمح بقراءة الصحف والمجلات أو الدخول بالمأكولات والمشروبات إلى داخل مقرات عقد الامتحان.

- يحظر دخول عمال الخدمات إلى مقار انعقاد الامتحانات إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس اللجنة.

- السيطرة على أية مشكلات قد تنشب داخل اللجان أثناء سير الامتحان، وسرعة إبلاغ الإدارة التعليمية ثم المديرية.

- جمع أوراق الإجابة من الطلاب بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة تمامًا.

- رئيس اللجنة ومسؤول أمن المدرسة لا يغادران في نهاية اليوم إلى بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.

- الالتزام بإجراءات جمع أوراق الإجابة وتأمينها، ومتابعة تعليمات غلق اللجان.

- تشكل لجنة خاصة بالتصحيح داخل كل مدرسة.

- إجراء التصحيح أولًا بأول وفقًا لجدول الامتحان مع عدم السماح بالانفراد ومراجعة كل ورقة أكثر من مرة وبدقة عالية.

- نتائج الامتحانات لا تعلن إلا بعد انتهاء التوجيهات الفنية من مراجعة 10% من أوراق الامتحانات واعتماد النتيجة مع الإدارة التعليمية.

تعلن النتائج داخل المدارس لأولياء الأمور في مكان واضح وبالمجان، مع مراعاة طباعتها بالألوان للصفين الرابع والخامس الابتدائى.

وتعقد امتحانات صفوف النقل على مستوى الإدارات التعليمية، أما امتحان الشهادة الإعدادية فتعقد على مستوى المديرية ويعتمدها كل من المحافظ ومدير المديرية.