الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر قوية تؤثر على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن تسود أجواء غائمة وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد؛ حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى.
ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لـ أمطار خفيفة ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، مشيرة إلى وجود نشاط لـ الرياح على مسطح البحر المتوسط؛ مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية هناك.
وكشفت الأرصاد إلى أن فرص تكون الشبورة المائية صباحا تبقى قائمة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
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