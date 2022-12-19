وزارة الصحة: قانون مراكز عمليات نقل الدم سيعمل على مراقبتها

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال اتصال هاتفى مع قناة دى إم سى الفضائية، مساء اليوم الإثنين، أنه ستكون هناك معايير موحدة لكل معامل نقل الدم على مستوى الجمهورية، معلنا أن تلك المعايير ستكون متوافقة مع أحدث المعايير العالمية.
وتابع المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن هناك فحوصا سيتم إجراؤها على أكياس الدم للتأكد من صلاحيتها للاستخدام وقت الاحتياج.
وواصل الدكتور حسام عبد الغفار، أن هناك فصائل دم نادرة مثل الـ AB، أو O، وهو ما يتطلب توفيرها وفقا لأية حالات طارئة.
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