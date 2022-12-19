انتهاء اختبارات المرحلة الأولى من مسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم، والتى أجريت اختباراتها فى منتصف نوفمبر الماضى، وتجرى الآن عملية رصد الدرجات ومراجعة فيديوهات الطلبة المتقدمين للمسابقة فى جميع أنحاء الجمهورية.





وكشفت اللجنة التى شُكلت للمراجعة، على استمارات وبيانات الطلاب المتقدمين وتقييم الفيديوهات المسجلة، لمقارنة أداء الطالب فى الفيديو بالتقييم الذى حصل عليه للتأكد من حصول الطالب على الدرجة التى يستحقها، كما تقوم اللجنة بإعادة تجميع الدرجات للتأكد من مطابقتها للدرجات الخاصة لكل سؤال.

ويصعد للمرحلة الثانية الطلاب الحاصلون على 80% فأكثر، فإذا حصل الطالب على 90 % فى المرحلة التالية فإنه يكرم ويصعد العشر الأوائل فى المرحلة الثانية من كل محافظة للمرحلة النهائية للتنافس على العشر الأوائل على الجمهورية، ويتيح الأزهر للطالب المتسابق هذا العام الحصول على نتيجته وموعد اختبارات المرحلة الثانية والتى تبدأ نهاية فبراير؛ من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

تأتى هذه المسابقة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، ومتابعة الشيخ أيمن عبدالغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

جدير بالذكر أن مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم هى مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تشرف عليها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، ويشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهرى، حيث وصل عدد المتقدمين للمسابقة هذا العام إلى 177.851، منهم عدد 11،846 فى المستوى الأول فقط الخاص بإتقان حفظ القرآن الكريم مع حسن التلاوة، وتأتى هذه المسابقة فى إطار ترسيخ الدور الحضارى للأزهر الشريف فى المحافظة على الريادة المصرية فى حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله.