تضامن أسوان: 27 عملية قلب وعيون وتسليم 9 أجهزة تعويضية للمرضى غير القادرين

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، محمد يوسف، إجراء 27 عملية قلب وعيون، وتسليم 9 أجهزة تعويضية وأطراف صناعية للمرضى غير القادرين ولذوى الهمم على مستوى قرى ومراكز المحافظة، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، وذلك خلال النصف الأول لشهر ديسمبر الجارى.





وأكد أن ذلك يأتى انطلاقا من الحرص على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. فيما أكد مدير عام جمعية الأورمان، ممدوح شعبان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفقا لأبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر لا سيما فى المناطق الأكثر احتياجًا للارتقاء بمستوى الخدمات على مستوى الجمهورية.

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