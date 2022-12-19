الفريق أسامة ربيع: لا يمكن الاقتراب من أي أصول خاصة بهيئة قناة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 10:28 مساءً - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهدف من إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس، زيادة قدرة المساهمة على التنمية الاقتصادية المستدامة للهيئة وتطوير المرفق، والمساعدة في تمكين الهيئة بمجابهة الأزمات والحالات الطارئة والقدرة على تمكين الهيئة على القيام بكل الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف "ربيع"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أن المشروعات الاقتصادية ستكون عملاقة، وتتعلق ببناء سفن ضخمة وبناء أحواض أو ترسانات، والوقود الأخضر، وجرت دراسات جدوى بواسطة مكاتب خبراء استشارية عالمية، فلن ندخل في مشروع إلا إذا كان مضمونا.



وأوضح أن الصندوق يهدف لمجابهة الأزمات ولا سيما أزمة فيروس كورونا عام 2020 والتي أثرت على العالم أجمع والقنوات المائية الأخرى، إلا أن قناة السويس حققت بها نجاحات بفضل التخطيط الجيد.

وأكد أنه لا يمكن الاقتراب من أي أصول خاصة بهيئة قناة السويس، كما أن الفائض الخاص بالدولة والضرائب والإتاوة لن يتم الاقتراب منه لوضعها في الصندوق.