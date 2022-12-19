صحة شمال سيناء: نشدد على الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية

جدة - نرمين السيد - قال مسئول الثقافة الصحية والإعلام بإدارة العريش الصحية عبدالغفار فؤاد شعلان، إن المحافظة تشدد على الصحة العامة للوقاية من الأمراض المعدية، مع اقتراب فصل الشتاء من خلال الابتعاد عن العادات والسلوكيات الصحية الخاطئة، واتباع العادات الصحية السليمة.





وأضاف شعلان، خلال ندوة توعوية، أقيمت، اليوم، بمدرسة ابن سيناء الابتدائية بالعريش: أن هناك أهمية كبرى للتغذية السليمة فى الوقاية من الأمراض، وتناول وجبة الإفطار، وكيفية تكوين وجبة غذائية صحية متكاملة والبعد عن المأكولات والمشروبات غيرالمفيدة للصحة، وسوء التغذية وأضرارها على الصحة. وأشار إلى أهمية النظافة الشخصية فى الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها، وعدم استعمال الأدوات الشخصية للغير خلال اليوم الدراسى، واستعمال المناديل الورقية عند العطس أو السعال. كما أوضح كيفية المحافظة على صحة الفم والأسنان من خلال تقليل تناول السكريات والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.

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