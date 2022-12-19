بنى سويف: إطلاق قوافل تعليمية مجانية بداية من الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة - فى بيان صادر اليوم الاثنين - أن ذلك جاء خلال الاجتماع التنسيقى الذى عقد بناءً على تكليفات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم؛ لمناقشة الإجراءات والخطوات المطلوبة، لتنفيذ المشروع القومى للقوافل التعليمية المجانية، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، للمساهمة فى جهود مواجهة الدروس الخصوصية وتوفير عوامل الأمان والجدية للطلاب وأولياء الأمور من خلال انتقاء عناصر متميزة من الخبراء والمعلمين ومقدمى البرامج التعليمية بالقنوات التعليمية والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة المهنية والتربوية.

جاء الاجتماع، بحضور مصطفى إبراهيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ومحمد رمضان عبد المقصود مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، والدكتورة نبيلة فتحى مدير إدارة ناصر التعليمية، والدكتور محمد عاشور مدير إدارة تعليم ببا، وأحمد إبراهيم رئيس قسم المتابعة الميدانية، وعضو وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الأماكن ومواعيد القوافل المزمع تنفيذها على مدار يومين فى الأسبوع "الخميس والجمعة"، وتوزيع المراكز والأدوار على الجهات المشاركة للبدء فى تنفيذ القوافل، اعتبارًا من الخميس المقبل، والتى يستفيد منها كافة مراكز ومدن المحافظة السبع.

وأوضح نائب المحافظ أنه تم الاستقرار على تخصيص "قاعة مناسبات مسجد عمر بن الخطاب" بمدينة ناصر لاستقبال طلبة الشهادة الإعدادية من مراكز "ناصر، اهناسيا، بنى سويف، الواسطى" للاستماع وشرح المواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الدراسات، الرياضيات"، بجانب تخصيص قاعة "المنتجع الإيطالى بناصر" لطلاب الثانوية العامة بقسميها وشُعبها من نفس المراكز الأربعة "إهناسيا، بنى سويف، الواسطى وناصر"، للاستماع إلى شرح المعلمين لمواد "اللغة العربية، فيزياء، تاريخ، كيمياء، فلسفة، لغة إنجليزية، أحياء رياضة بحتة، علم نفس، جيولوجيا، تطبيقية، جغرافيا، لغة فرنسية".

وفى مركز ببا، تم الاتفاق على اختيار قاعة "الماسة" بمدينة ببا لمحاضرات ودروس طلبة الشهادة الإعدادية من مراكز "الفشن وسمسطا وببا" فى مواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الدراسات، الرياضيات"، بجانب تخصيص قاعة المكتبة بالساحة الشعبية بمدينة ببا أيضًا لطلاب الثانوية العامة من أبناء المراكز الثلاثة "الفشن، سمسطا وببا" لتلقى دروس ومحاضرات فى المواد العلمية والدراسية لطلبة الثانوية العامة فى مختلف الشعب والأقسام، حيث تم التأكيد على قيام كل إدارة تعليمية بتوفير وسائل نقل الطلاب من القرى والمراكز إلى قاعات المحاضرات، فيما تتولى مديرية الشباب توفير وتجهيز القاعات بما يكفل الراحة التامة للطلاب وتعظيم الاستفادة من هذه الجهود المبذولة وذلك تحت إشراف من الوحدات المحلية والتنسيق معها.

وطالب نائب المحافظ بأهمية تنفيذ الآليات والخطوات التى من شأنها تحقيق أكبر استفادة ممكنة من القوافل والوصول إلى أكبر شريحة من الطلاب على مستوى المحافظة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك من خلال دراسة بعض المقترحات والتصورات منها تسجيل المادة العلمية للمحاضرات ونشرها على صفحات ومواقع وجروبات التواصل الاجتماعى بالمدارس والإدارات التعليمية.