محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال تطوير الطرق بمناطق الخارجة القديمة

جدة - نرمين السيد - تفقد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بعدد من مناطق الخارجة القديمة، برفقة حنان مجدى نائب المحافظ، ومجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين.





ووجه المحافظ - خلال جولته التفقدية اليوم الاثنين - بسرعة إزالة التعديات على خطوط التنظيم وتمهيد شارع عاشور بمنطقة السبط الشرقى، وسرعة رصف شارع مستشفى الصدر والشوارع الداخلية بحى المروة وفتح طريق من خلف مستشفى الخارجة وصولاً لمنطقة سوق البساتين، مشددًا على إلتزام الباعة بالمحلات المخصصة بسوق الشعلة ورفع أى إشغالات تعوق الحركة حرصًا على سلامة رواد السوق وتأمين إجراءات التعامل فى حالات الطوارئ.

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