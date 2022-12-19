اجتماع المحافظين يستعرض ملف الاستعداد لموسم الأمطار والسيول

جدة - نرمين السيد - وكلف مدبولى، بأن يتم تجهيز فرق التعامل مع هذه الظروف، وأن تكون المعدات على أهبة الاستعداد، وأن يتم تطهير مصارف الأمطار، ومراجعة هذه المصارف بشكل دورى.
وفى هذا السياق، عرض هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خطة الوزارة المرتبطة باستعدادات المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية ومختلف أجهزة الدولة بهذا الشأن، على أن يتم متابعة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومركز التنبؤ بفيضان النيل، وغيرها من الجهات المختصة.
كما أوضح اللواء هشام آمنة، أنه تمت مخاطبة المحافظات للاستعداد والجاهزية لمجابهة موسم الأمطار، من خلال إعداد خطط وسيناريوهات التعامل مع الأمطار المحتملة، وأعمال الحماية من السيول، والمرور على مراكز الإغاثة، وغيرها.
حضر اجتماع مجلس المحافظين، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمشاركة باقى المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
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