استخراج «مبرد حديدى» اخترق رأس طفل بمستشفى طوارئ المنصورة

جدة - نرمين السيد - أعلن مستشفى الطوارئ الجامعى بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، نجاح الفريق الطبى فى استخراج آلة حادة "مبرد حديدى"، بعد اختراقها جمجمة طفل خلال مشاجرة مع زميله، واستغرقت الجراحة 4 ساعات ونصف.





وكان المستشفى استقبل الطفل "محمد عنتر محمد جمعة"، يبلغ من العمر 12 سنة، مٌقيم بقرية الأبحر التابعة لمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، مصابًا باختراق جسم حديدى "مبرد حديدى" لعظام الرأس من الجانب الأيسر، نتيجة تعدى زميله عليه، ودخوله لمسافة 5سم داخل الجمجمة.

وتم توقيع الكشف الطبى على المصاب من قبل طبيب الاستقبال فور وصوله، وإبلاغ أخصائى الاستقبال لسرعة التعامل مع الحالة لندرتها، ووجه مدير المستشفىٰ بتشكيل هيئة استشارية طبية ضمت أطباء جراحة المخ والأعصاب والتخدير لدراسة الحالة المرضية، واتخاذ اللازم على وجه السرعة.

وتقرر إجراء جراحة لاستخراج الجسم الحديدى من الرأس، وتمكن الفريق الطبى من استخراجه بنجاح، ونقل الطفل المصاب للعناية المركزة تحت الرعاية الطبية.