رسميا.. «التعليم» تحدد موعد وآليات امتحانات منتصف العام لأولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا لمديرى المديريات التعليمية، بشأن آليات عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2022-2023، التى من المقرر عقدها فى الفترة بين 14 إلى 26 يناير 2023.





وبحسب بيان صحفى، نص الخطاب على ضرورة إعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى على مستوى المديرية، ويتم تنظيم الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة، بدعم من إدارة التطوير التكنولوجى بالإدارة، وفقا للكتاب الدورى رقم 49، على أن تشتمل الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

كما نص الخطاب بأداء الامتحانات على النحو التالى:

بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت، ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت، يتم امتحانهم فى أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيا على أجهزة التابلت، والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيا، ويكون الامتحان سواء كان "أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية" فى وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان، مشيرا إلى أنه فى حالة حدوث أى مشاكل تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة فى نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت، أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت، وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيا فى جميع المواد.

يكون الامتحان الورقى هو نفسه الامتحان الإلكترونى، وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمى ورقيا بنفس مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع فى الأعوام السابقة.

يتم عقد امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى كما هو متبع فى الأعوام السابقة.