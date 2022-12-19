رئيس الوزراء: لن نسمح بأى تربح أو متاجرة بوحدات إسكان بديل العشوائيات

جدة - نرمين السيد - استعرض اجتماع المحافظين، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهم الخطوات التى تم اتخاذها فى إطار تحصيل مستحقات الدولة من الوحدات السكنية، المقامة ضمن مشروعات إسكان "بديل العشوائيات".





كلف الدكتور مصطفى مدبولى، بأن يتم إعداد خطة متكاملة لاستخدام المتحصلات فى تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، ورفع كفاءة العقارات، أو المناطق المقامة بها، من خلال إنشاء صندوق يخصص لهذا الغرض، للإنفاق على صيانة تلك الوحدات التى كلفت الدولة مليارات الجنيهات، حيث أنشأت الدولة ما يقرب من 250 ألف وحدة سكنية فى هذا المشروع على مستوى الجمهورية، ومن ثم يجب الحفاظ عليها، حتى لا تتحول إلى مناطق عشوائية مرة أخرى، وذلك استمرارا لتوفير حياة كريمة ولائقة لقاطنى تلك الوحدات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الشأن. وفى السياق نفسه، كلف رئيس الوزراء بأن يُعرض عليه بصفة شهرية، تقرير من جانب كل محافظ يحتوى على موقف متابعة الوحدات "بديل العشوائيات"، من حيث تحصيل مستحقات الدولة، وموقف صيانة هذه الوحدات، قائلا: "هدفنا هو الحفاظ على هذه الثروة العقارية التى أُنفق عليها مليارات الجنيهات"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتقاعس عن دفع هذه القيمة المدعومة المخصصة للصيانة، وكذلك سيتم استرداد الوحدات من كل من تصرف فيها، سواء بالبيع غير القانونى، أو التأجير، مشددا على أنه لن يُسمح بأى تربح أو متاجرة من هذه الوحدات.

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