مدبولى يوجه بمتابعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للكنائس

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للكنائس، والمبانى الخدمية الملحقة بها، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات فى حال حدوث حريق.





وأشار مدبولى، خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الإثنين، إلى ضرورة التنسيق مع رؤساء الطوائف بهذا الشأن، خصوصا أنه يتم التأكيد على هذا الأمر فى الموافقات التى تعطيها الدولة لتقنين أوضاع الكنائس، والمبانى الخدمية الملحقة بها، مؤكدا: "ما يهمنا هو الحفاظ على أرواح أهالينا". حضر اجتماع مجلس المحافظين، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمشاركة باقى المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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