وزير التنمية المحلية: وضع دليل ميسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة

جدة - نرمين السيد - استعرض هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عددا من الجوانب المتعلقة بتطبيق قانون المحال العامة الجديد، موضحا أنه تم إنشاء 339 وحدة لإصدار التراخيص بكل من الوحدات المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، لتتبع تلك الوحدات اللجنة العليا للتراخيص، كما تم إعداد حصر لعدد 136 نشاطا، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها، مع امكانية تعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك بهدف تراخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.





ولفت هشام آمنة، خلال اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه لأول مرة يتم وضع دليل ميسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والحماية المدنية، كما تم وضع آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليا فى الحصول على تراخيص مؤقتة لمدة عام ويجدد بحد أقصى لمدة 5 سنوات. وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه روعى خلال إعداد قانون المحال العامة الجديد تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب التراخيص، وذلك بالتعامل من خلال جهة واحدة، وهى مركز إصدار التراخيص، وفق معدل زمنى مناسب لا يتجاوز 90 يوما على أقصى تقدير، لافتا إلى انه تم أيضا تصميم منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، وكذلك ربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص الموجودة والمزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية. حضر اجتماع مجلس المحافظين، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمشاركة باقى المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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