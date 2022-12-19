رئيس جامعة الأزهر يشيد بتطوير كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالزقازيق

جدة - نرمين السيد - وثمن رئيس الجامعة - خلال جولته داخل الكلية يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى، والدكتورة أمانى هاشم، عميدة الكلية - الإنجازات التى تحققت خلال أقل من عام، وشملت تطوير مكتبة الكلية، وتحويل المخازن إلى صالة ألعاب رياضية، وصيانة للمدينة الجامعية للطالبات، بجانب تطوير شامل للكنترول المركزى للكلية، وإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى، وخزانات المياه، وتعليق لافتات على المبانى للتعريف بها، وتزويد المبانى بأجهزة إنذار ضد الحريق، حفاظا عليها من التلف، وتجديد إدارة شئون الطالبات، وإنشاء وتأسيس قاعة مؤتمرات بالكلية.
من جانبها وجهت الدكتورة أمانى هاشم، عميدة الكلية، الشكر والتقدير لقيادات الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، لدعمهم الدائم والمستمر لمسيرة الكلية.
ووجهت عميدة الكلية التهنئة للخريجات ولأسرهن وأوصتهن بأن يكن نماذج مضيئة ومشرفة تعكس وسطية الأزهر الشريف واعتداله فى كل مكان داخل مصر وخارجها.
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