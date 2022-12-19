سفيرة مصر الجديدة فى سلوفينيا تقدم أوراق اعتمادها للرئيس

جدة - نرمين السيد - وعقب مراسم تسليم أوراق الاعتماد، عقد لقاء ثنائى نقلت خلاله السفيرة المصرية تحية الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى نظيره السلوفينى، كما تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية السلوفينية فى مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما شهد اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتداعيتها العالمية.

من جانبه، أعرب الرئيس السلوفينى، عن شغفه الكبير بمصر، وطلب نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أنه تشرف بزيارة مصر عدة مرات، كان آخرها خلال مشاركته فى فعاليات قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، مقدما التهنئة إلى مصر على نجاح المؤتمر، ومثنيا على التنظيم المتميز له.

وأكدت السفيرة نهلة الظواهرى، أنها ستسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين، لا سيما فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يسمح بتحقيق المنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين.