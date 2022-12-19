مدبولى يكلف بإيقاف الدعم التموينى عن المتعدين على الأراضى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على أهمية التعريف بمزايا قانون المحال العامة الجديد، وكذلك ضرورة حصر المحافظين المحلات المُرخصة، وغير المُرخصة، والعمل على تفعيل القانون الجديد.





وكلف رئيس الوزراء، خلال اجتماع المحافظين، اليوم الإثنين، بالتعامل بكل حسم مع أى مُخالف أو متعدى على الأراضى الزراعية، وإيقاف الدعم التموينى المُقرر له، وكذلك دعم الأسمدة، وخلافه، مؤكدا ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أى حالة تعدٍ على الأراضى. حضر اجتماع مجلس المحافظين، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمشاركة باقى المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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