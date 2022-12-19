التموين: الأرز الفاخر بـ 18 جنيها و3 عقوبات تنتظر غير الموردين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 07:29 مساءً - كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، السماح للمضارب بحرية تخزين الأرز الشعير، ونقل الأرز الأبيض من محافظة لأخرى.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج صالة التحرير، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية صدى البلد، إن هذا القرار سيُسهل تحريك الأرز الشعير من المضارب بين المحافظات، وأخذ الأرز المتبقي لدى المزارعين من أجل تشغيل المضارب وشركات التعبئة.

وأضاف المهندس عبد المنعم خليل، أنه تم السماح بنقل الأرز الأبيض بين المحافظات بحرية تامة؛ وستؤدي هذه العملية لتعبئة الأرز في محال العطارة وتوفيره في القرى والنجوع، وسيكون هناك إنذارًا لمن لم يورد الأرز من أصحاب الحيازات الزراعية؛ وإلا فإنه سيواجه عقوبات قانونية تتمثل في دفع غرامة 10 آلاف جنيه، وعدم زراعة الأرز العام المقبل، وعدم الحصول على الأسمدة من الجمعية الزراعية.

وأوضح المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن المضارب تقوم بتوريد الأرز للشركة القابضة مقابل 12 جنيهًا لكيلو الأرز الأبيض السائب، والمعبأ لا يزيد عن 15 جنيهًا، والمعبأ الفاخر لا يزيد عن 18 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذه الإتاحة ستُساهم في توفير الأرز بالمحافظات، مؤكدًا أن إتاحة تخزين الأرز في المضارب يأتي كخطوة لتوفيره، وإتاحته في الأسواق.