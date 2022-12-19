كاف: إيقاف الأسطورة المغربي مصطفى حجى 5 سنوات بسبب التزوير

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 07:29 مساءً - أعلنت لجنة التأديب بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء الاثنين، إيقاف الدولي المغربي السابق مصطفى حجي عن ممارسة أو المشاركة فى أى نشاط متعلق بكرة القدم لخمس سنوات.

ووفقا لموقع "البطولة" المغربي، فإن هذا القرار جاء بعد ثبوت تهمة تزوير رخصة التدريب "أ"، حسبما جاء فى الوثيقة التي أصدرتها اللجنة التابعة للجهاز الكروي المسؤول عن الشأن الأفريقي.

وأشار الموقع إلى أن أمام مصطفى حجى الوقت للاستئناف على قرار الكاف للدفاع عن موقفه ومحاولة إظهار دفاع يمكنه تخفيف ما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وشغل لاعب كرة القدم المغربي السابق مصطفى حجي منصب مساعد المدرب في الجهاز الفني للمنتخب المغربي قرابة سبع سنوات، حيث عمل مع بادو الزاكي، وهيرفي رينار، ثم وحيد خليلوزيتش.

ونجح المنتخب المغربي في حصد لقب الحصان الأسود عن جدارة واستحقاق في كأس العالم قطر 2022، بعد أن نجح في الوصول إلى المربع الذهبي وخسر بفارق هدف وحيد في مباراة التتويج بالمركز الثالث أمام كرواتيا والتي انتهت بفوز الكروات بهدفين مقابل هدف.