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جدة - نرمين السيد - ونصح الخبراء بعدم مخاطبة أصحاب الهمم بالمفردات الطفولية عند الحديث معهم، وعدم استخدام الصوت المرتفع أكثر من العادى عند الحديث معهم.
كما نصحوا بتجنب استخدام الإيماءات المبالغة كالتربيت على الظهر، واستخدم نبرة حديث عادية ومفردات طبيعية.
ويجب التحدث مع أصحاب الهمم كما تتحدث مع أى شخص آخر دون مبالغة، ولا تعاملهم كأفراد ضعفاء يفقدون أشياء يمتلكها الآخرون.
ويجب تجنب الأسماء مثل: معتوه، معاق، عاجز، مُقعد، مجنون، وتجنب أى عملية تعريف للفرد من خلال إعاقته، واتبع دائما قاعدة "عامل الآخرين كما تحب أن يعاملوك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخلاقنا الجميلة.. كيفية التعامل واحترام أصحاب الهمم (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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