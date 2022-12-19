«سلامة الغذاء» المصرية والسعودية تتفقان على آلية التفتيش عن بعد

جدة - نرمين السيد - اتفق رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبى، مع رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودية هشام الجضعى، على دراسة وضع آلية بالتنسيق مع الجانب السعودى لتفعيل منظومة التفتيش عن بعد فى المرحلة المقبلة.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمعهما على هامش أعمال البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية إلى المملكة العربية السعودية؛ بهدف دعم وتعزيز الصادرات المصرية إلى السوق السعودية. كما اتفق الجانبان على دراسة وضع جداول زمنية للزيارات تضمن دفع عملية الاعتماد بما يتوافق مع خطط الزيارات والتفتيش التى تقوم بها الهيئة فى البلدان المختلفة. وتوافق الجانبان على دراسة كيفية دفع منتجات البيض المبستر والأسماك المعبأة ذات منشأ أوروبى معتمد وذلك من خلال دراسة نظم تقييم مخاطر العملية التصنيعية مع التركيز على آلية تتبع المورد الأولى فيما يتعلق بالقطاعين ما يضمن سلامة وأمان المنتج الغذائى. وفى إطار التعاون المتبادل فى مجال الخبرات الفنية والتقنيات المتعلقة بالرصد والتفتيش، فقد تم الاتفاق على تكليف نقطتى اتصال فنية من الجانبين لدفع وتيرة التنسيق والاعتماد مع التأكيد على ضرورة تبادل الزيارات من الجانبين بما يضمن منظومة رقابية غذائية فعالة بين البلدين الشقيقين. وشهد اللقاء استعراض استراتيجية هيئة سلامة الغذاء المصرية خلال الفترة المقبلة وكذلك النظام الرقابى والأدوات التشريعية الحالية التى تتبناها الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتوجهات المستقبلية التى تدعم أداء الهيئة ويأتى فى مقدمتها التحول الرقمى لمنظومة الأداء الرقابى بالهيئة وكذلك أداء ودور منظومة المعامل التابعة للهيئة من خلال الربط الإلكترونى لمنظومة موحدة تضمن كفاءة وفاعلية وموثوقية النتائج ما يعزز من ضمان سلامة المنتج المصرى ونفاذيته الى الأسواق المختلفة وعلى رأسها السوق السعودية.

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