محافظ الغربية يعتمد جدول امتحانات الفصل الأول لصفوف النقل والإعدادية

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال العام الحالى، والتى ستبدأ خلال الفترة من 3 وحتى 25 يناير المقبل.





من جانبه، قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية - فى بيان صادر عن المحافظة اليوم الاثنين - إن جميع مدارس المحافظة جاهزة تمامًا لاستقبال طلابها لأداء امتحان الفصل الدراسى الأول، موضحًا أن امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية ستبدأ 10 يناير المقبل وتنتهى 15 الشهر ذاته، فيما تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية للصف الأول والثانى، الثالث من يناير المقبل وتنتهى فى 16 من الشهر ذاته، أما الشهادة الإعدادية تبدأ يوم 18 يناير المقبل وتنتهى يوم 25 الشهر ذاته.

ووجه وكيل الوزارة، بتوفير المناخ المناسب للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، مشددًا على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم، من ارتداء الكمامات، واستعمال مطهرات الأيدى، وتطهير وتعقيم اللجان يوميًا بعد نهاية يوم الامتحان، وذلك حرصًا على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.

وأوضح وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، جاهزة للتواصل مع جميع اللجان لحل أى مشكلة.