من جانبه، قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية - فى بيان صادر عن المحافظة اليوم الاثنين - إن جميع مدارس المحافظة جاهزة تمامًا لاستقبال طلابها لأداء امتحان الفصل الدراسى الأول، موضحًا أن امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية ستبدأ 10 يناير المقبل وتنتهى 15 الشهر ذاته، فيما تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية للصف الأول والثانى، الثالث من يناير المقبل وتنتهى فى 16 من الشهر ذاته، أما الشهادة الإعدادية تبدأ يوم 18 يناير المقبل وتنتهى يوم 25 الشهر ذاته.
ووجه وكيل الوزارة، بتوفير المناخ المناسب للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، مشددًا على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم، من ارتداء الكمامات، واستعمال مطهرات الأيدى، وتطهير وتعقيم اللجان يوميًا بعد نهاية يوم الامتحان، وذلك حرصًا على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.
وأوضح وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، جاهزة للتواصل مع جميع اللجان لحل أى مشكلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية يعتمد جدول امتحانات الفصل الأول لصفوف النقل والإعدادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.