انطلاق المرحلة 14 و15 من قوافل «ستر وعافية» بالأقصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى، اليوم الإثنين، المرحلة الـ14 والـ15 من قوافل ستر وعافية، لأهالى قرى مركز إسنا بمحافظة الأقصر، حيث تستمر الفاعليات حتى غدا الثلاثاء، يشارك فى قوافل ستر وعافية، 15 كيانا من التحالف لتقديم الخدمات لـ 35 ألف مستفيد.





قوافل ستر وعافية، تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيقا لمجهودات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وللمساهمة فى تخفيف العبء عليهم، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030. شملت قوافل ستر وعافية، أهالى قرى الدير، والقريا، والنمسا، بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.

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