التعليم تحدد آليات الامتحانات الإلكترونية والورقية للثانوى فى التيرم الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 06:30 مساءً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسى الأول.

وأكدت، أنه يتم إعداد جداول الامتحانات على مستوى المديرية بحيث تبدأ الامتحانات 14 يناير المقبل وتنتهى يوم 26 من نفس الشهر.

وأوضحت الوزارة فى خطاب لها يتم عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% .

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم إعداد الامتحانات على النحو التالى:

- بالنسبة للطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم بأسئلة اختيار من متعدد تمثل نسبة 85% إلكترونيا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيا ويكون الامتحان سواء أكان إلكترونيا أو ورقى فى وقت واحد وهو الزمن المخصص للامتحان.