استمرار توافد أعضاء الجمعية العمومية لنادى السكة الحديد على لجان التصويت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - انعقدت منذ صباح اليوم الجمعية العمومية لنادى السكة الحديد بمقر النادى بمدينة نصر وذلك لاجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادى خلال الفترة المقبلة حيث تم فتح باب التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءاً وحيث شهدت الحمعية العمومية اقبالا شديدا من الأعضاء للتصويت في انتخابات مجلس إدارة النادي وأشاد المشاركين في الجمعية العمومية والحضور من الشخصيات العامة بجو النزاهة والشفافية التي تشهده الانتخابات للنادي وبالتنظيم الرائع الذي شهدته عملية التصويت تحت إشراف العميد حسام السيسي رئيس الإدارة المركزية بوزارة النقل والفريق المعاون له ووصف المشاركون والحضور الانتخابات بأنها تاريخية وتليق باسم نادي السكة الحديد الذي يعد من أقدم الأندية فى مصر والشرق الأوسط حيث أُنشئ عام 1903

وقد تألق النادي منذ بدايات القرن الماضى في كثير من الرياضات أبرزها الملاكمة وكرة القدم وكمال الأجسام ، حيث خرج من النادى العديد من النـجوم الكبار والذين مثلوا مصر على الصعيد الدولى وعلى صعيد البطولات فقد تمكن النادى من الحصول على بطولة دورى منطقة القاهرة عامي 1924 و1926 وكأس السلطان عامى 1924 و 1936 .

وقد شهد النادى تطوراً كبيراً منذ تولى الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل حقيبة وزارة النقل حيث أولى سيادته حرصاً شديداً على توفير الرعاية الاجتماعية والرياضية والصحية المميزة للعاملين في الهيئة بإعتبار العنصر البشري أحد أهم عوامل نـجاح المنظومة ، فقد كان هناك توجه قوى لتطوير نادى السكة الحديد الرياضى تطويراً شاملاً بهدف النهوض بالنادى والخدمات التي يقدمها سواء على المستوى الرياضي " لإعداد أبطال يمكنهم المنافسة والحصول على البطولات فى مختلف الألعاب الرياضية والذى يتناسب مع تاريخ وعراقة النادى .

وقد شملت عملية التطوير الإهتمام بالجانبين الاجتماعي والاستثماري ، حيث تشمل أعمال التطوير (المبنى الاجتماعي - الملاعب - الاستاد والذى يتسع لحوالى 25.000 متفرج - الصالات المختلفة - زيادة المساحات الخضراء والحدائق ) لخدمة الأعضاء ، بالإضافة إلى المخطط الاستثماري الخاص بتطوير ( أسور النادي وإقامة محلات تجارية ) للمساهمة في زيادة العوائد المادية .