خطة لتطوير العبّارات النهرية والارتقاء بمشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط، عصام سعد، متابعته المستمرة لتنفيذ خطة تطوير مشروع ومراسى العبارات النهرية والوحدات التابعة لها لتعظيم الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





وكلّف المحافظ مدير مشروع العبارات النهرية هشام صلاح -خلال لقاء اليوم الإثنين- بتكثيف أعمال الفحص الشامل ومراجعة إجراءات الأمان والسلامة المتبعة لكل وحدة قبل تحركها فى المياه، حفاظا على أرواح المواطنين والعاملين بالمشروع، على أن يتم استكمال تنفيذ خطة تطوير المشروع وكافة وحداته، وفقًا للإمكانات المتاحة، مشددا على الاهتمام بالصيانة الدورية لوحدات مشروع العبارات، والتأكد من كفاءة التشغيل.

وفى سياق متصل، التقى محافظ أسيوط بنائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المهندس إمام عفيفى، ورئيس قطاع المشروعات الكهروميكانيكية بالشركة المهندس محمود الشرنوبى؛ لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروع كوبرى منقباد وبعض المشروعات التى تنفذها الشركة بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

كما استعرض اللقاء الموقف التنفيذى لبعض مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الصناعية لتسهيل الإجراءات لإتمام كافة المشروعات، وفقًا للخطة الزمنية لها ووفقًا لمعايير الجودة، إضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء كوبرى منقباد العلوى بالمدخل الشمالى لمدينة أسيوط، بتكلفة تتجاوز 400 مليون جنيه والأعمال الجارية للانتهاء منه تمهيدًا لتسليم المشروع خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح المهندس إمام عفيفى أن شركة "المقاولون العرب" تنفذ العديد من المشروعات بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وخاصة مشروعات الصرف الصحى، التى حققت معدلات تنفيذ متقدمة، لافتًا إلى أن الشركة لا تدخر وسعًا فى تقديم كافة سبل الدعم للمحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والمساهمة فى كافة المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة، التى تجاوزت استثماراتها 5 مليارات جنيه.