محافظ الدقهلية: 39 طنا من لحوم صكوك الأضاحى وصلت لمستحقيها

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، باستلام الدفعة الـ15 من لحوم صكوك الأضاحى، بإجمالى 3 أطنان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، من مستحقى تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى، ليصل إجمالى ما تم وصوله حتى الآن من وزارة الأوقاف من لحوم صكوك الأضاحى إلى 39 طنا.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى جمعهما اليوم الاثنين بحضور الدكتور محمد حسين مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالدقهلية. ووجه الدكتور مختار - خلال الاجتماع - بأنه يتم إيصال صكوك الأضاحى إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة فى منازلهم، بجانب عدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم، مشيدا بجهود وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى من خلال تجميع وتوزيع صكوك الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

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