محافظ الوادى الجديد يوجه بتوفير احتياجات وحدة الأورام بمستشفى الخارجة

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، بسرعة توفير احتياجات وحدة علاج الأورام بمستشفى الخارجة التخصصى من المستلزمات والأجهزة الطبية وقصر تحويل الحالات المرضية لمستشفى أورام الأقصر على الحالات التى لا يتوفر لها الخدمة الطبية بالوحدة لحين توفيرها، تيسيرًا على المرضى وتخفيفًا من مشقة الانتقال.





جاء ذلك خلال زيارة المحافظ اليوم الإثنين لوحدة علاج الأورام بمستشفى الخارجة التخصصى للاطمئنان على سير العمل وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، حيث حرص المحافظ على لقاء المرضى والتعرف على مطالبهم. كما تفقد الزملوط بعض الأقسام بالمستشفى لمتابعة الخدمة الطبية، وخزان الأكسجين الذى تم إنشاؤه بسعة 11 ألف لتر ومخزون الأسطوانات الاحتياطى لاستخدامه فى حالات الطوارئ.

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