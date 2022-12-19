قطار التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يصل الصعيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى، قافلتين لتقديم الخدمات الطبية والتنموية والترفيهية لآلاف المواطنين بمحافظة قنا، بالإضافة إلى إعمار المنازل، ببنى سويف والأقصر، وإنشاء دار لتحفيظ القرآن وتقديم الأجهزة الكهربائية لعدد من الفتيات المقبلات على الزواج.





وأطلق التحالف مبادرة "صناع الدفا" لتوزيع بطاطين لمواجهة برد الشتاء، وتوفير 30 مركب صيد حديث ضمن مبادرة مراكب الرزق. يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة بذل أقصى الجهود للارتقاء بصعيد مصر، وإعلانه 2022 عام المجتمع المدنى، والذى وحدت مؤسسات المجتمع المدنى جهودها معًا تحت مظلة كبرى وهى "التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى"، وقام التحالف الوطنى وأعضاءه على مدار شهر ديسمبر 2022، بتنفيذ العديد من الفعاليات المكثفة والمتنوعة والغير تقليدية تحت شعار "قطار الخير" لأهالى محافظات صعيد مصر.

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