قبل امتحانات الترم الأول.. تفاصيل تقييم الصفين الرابع والخامس الابتدائى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لنظام التعليم الجديد 2.0، يبدأ اختبار الطلاب اعتبارا من الصف الرابع الابتدائى، أما الصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائى، ينتقلون من صف إلى آخر، دون اختبارات يترتب عليها النجاح والرسوب، بل يكتفى بقيام معلمى الصفوف الأولى بعقد تقييمات تشخيصية قصيرة للتلاميذ بشكل دورى وعلى فترات زمنية مناسبة، لقياس مهارات كل تلميذ فى القراءة والكتابة والحساب المرتبطة بالصف الدراسى، بهدف معرفة مدى تحقق نواتج التعلم وقياس معدل تقدم التلاميذ فى تعلم واكتساب المعارف وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات فى الصفوف الأعلى، مع إحاطة أولياء الأمور بنتائج هذه التقييمات حرصا على تكامل الأدوار فى دعم ومتابعة التعلم والتأكيد على عدم ربط هذه التقييمات بنجاح التلميذ أو رسوبه وعدم تأثيرها على انتقالهم من صف إلى آخر.

أما بالنسبة لاختبارات الصفين الرابع والخامس الابتدائئ، فحدد قرارا القرار الوزارى رقم 167 لسنة 2022، نظام التقييم لطلاب هذين الصفين كالتالى:

نظام التقييم للصفين الرابع والخامس الابتدائى:

- 60 درجة للاختبارات، 35 درجة للمهام الأدائية، 5 درجات للمواظبة على الحضور، والدرجة النهائية للمادة 100 درجة.

- بالنسبة لتقييم مقرر القيم واحترام الآخر: يتم إجراء تقويم تكوينى يقيم المعلم فيه سلوك الطلاب وفقا لمعدلات أدائهم فى ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التى يتضمنها المنهج المقرر، وذلك باستخدام مقياس الأداء.

- بالنسبة لتقيم مقررالتربية الفنية، والتربية البدنية والصحية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو: يقيم المعلم أداء الطلاب، وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التى يتضمنها المنهج الدراسى، ويشار إليها بــ"اجتاز- لم يجتز".

- التقييم تراكمى بناء على ثلاثة اختبارات فى الفصل الدراسى الواحد بينهما اختبارى شهرين، إضافة للاختبار النهائى الذى يعقد فى نهاية كل فصل دراسى، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة فى الفصل الدراسى كاملا، ويحصل الطالب فى نهاية الفصل الدراسى على مجموع الدرجات الثلاث.

تقييم بالألوان

وفيما يخص التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم أوضح القرار الوزارى، أنها تتم فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالى:

- اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة "من 85 إلى 100"

- اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة "من 65 لأقل من 85"

- اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم "من 50 لأقل من 65"

- اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم "من 1 لأقل من 50"

وفى حال حصول الطالب على اللون الأحمر فى أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثانى، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، واختباره فيما درسه فى الفصلين الدراسيين معا.

كما نص القرار على أن يوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، تتضمن رصد نقاط التميز، وتشخيص جوانب الضعف إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.

ويدرس طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى 12 مقررا دراسيا كالتالى: اللغة العربية، التربية الدينية "الإسلامية والمسيحية"، الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية"كونكت"، الدراسات الاجتماعية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المهارات المهنية، القيم واحترام الآخر، التربية الفنية، التربية البدنية والصحية والتربية الموسيقية، إضافة إلى أنشطة التوكاتسو واللغة الإنجليزية "كونكت بلس" الخاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة التى تدرس باللغة الإنجليزية.