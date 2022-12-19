محافظ الإسكندرية يؤكد تكثيف القوافل الطبية والخدمية بمختلف الأحياء

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، على رؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع جميع المديريات والجهات الخدمية المختصة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية والاجتماعية لتقديم الخدمات الشاملة للمواطنين مع التشديد على وصول تلك الخدمات إلى جميع المواطنين البسطاء على مستوى الأحياء، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.





وذكر المحافظة - فى بيان اليوم الإثنين - أن حى الجمرك شهد قافلة طبية مجانية للحملة التنشيطية "حقك تنظمى" بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية والجهات المعنية وتم الكشف الطبى على 323 حالة فى مختلف التخصصات وتوفير العلاج بالمجان لجميع الحالات وكذلك استخراج البطاقات الشخصية لـ 10 من السيدات مجانا وتنظيم امتحان محو أمية لـ11 مواطنا.

وعلى الصعيد ذاته، واصلت إدارة شئون البيئة فى تنظيم حملات التوعية بأضرار استخدام الأكياس البلاستيكية والتغيرات المناخية وأثرها على البيئة البحرية وصحة الإنسان فضلا عن إلقاء ندوة توعوية من مسئولى شركتى الصرف الصحى ومياه الشرب عن الحفاظ على شبكات الصرف الصحى وترشيد استهلاك المياه.

وفى سياق متصل، شدد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أولا بأول، مؤكدا ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وتابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة مع رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية.

وقامت الشركة برفع 29 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 112 ألف كيلو مخلفات طبية خطرة، خلال أسبوع، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.