وكيل تعليم قنا يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - وذكرت محافظة قنا - فى بيان اليوم الإثنين - أن امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ بمدارس التعليم العام والرسمى للغات والدمج والمهنى، يوم السبت الموافق 21/1/2023، حتى يوم الخميس الموافق 26/1/2023، فيما عدا يوم الأربعاء 25 يناير تتعطل فيه أعمال الامتحانات؛ بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير والاحتفال بعيد الشرطة.
وأضافت المحافظة، أن امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الإعدادى بالتعليم العام والرسمى للغات والدمج تبدأ يوم الاثنين الموافق 9/1/2023، إلى يوم السبت الموافق 14/1/2023، بينما يستهل الصفان الرابع والخامس بالمرحلة الابتدائية بالتعليم العام والرسمى لغات والدمج الامتحانات يوم السبت الموافق 14/1/2023، وتنتهى يوم الأربعاء 18/1/2023، وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى يوم الاثنين الموافق 9/1/2023، وتنتهى يوم الخميس الموافق 12/1/2023.
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